Pas besoin de vous ruiner pour (re)prendre en main votre vie privée avec un service réputé et établi sur le sol européen. Ce réseau virtuel privé en est l'incarnation.
Votre suite Proton VPN Plus est disponible avec une réduction consentie de - 70 %, en partenariat avec Clubic.
Aussi, découvrez, dans cet article, pourquoi ces 2 années d’abonnement ne contiennent pas seulement un tarif attractif sur ce réseau virtuel privé primé.
Une infrastructure gargantuesque est à votre service
Proton étoffe régulièrement sa solution VPN
Rien qu’en cette année 2026, ce sont plusieurs milliers de serveurs qui ont rejoint l’infrastructure gigantesque de votre suite Proton VPN Plus.
Et il ne s’agit pas simplement d’ajouter de nouveaux serveurs pour gonfler les chiffres. De fait, plus les serveurs disponibles sont nombreux, et mieux la demande est répartie. Avec pas moins de 145 pays couverts, soit les 3/4 des États existants, Proton VPN dispose de la couverture la plus étendue du marché.
Ainsi, vous pouvez facilement trouver chaussure à votre pied avec un serveur VPN répondant à votre besoin, mais en plus, avec un risque minimal d’encombrement sur le serveur.
La vitesse est, en plus, au rendez-vous, avec la fonctionnalité VPN Accelerator incluse dans votre suite Proton VPN Plus, ainsi que des débits moyens de 10 Gb/s sur l’ensemble de l’infrastructure de Proton VPN.
Que ce soit pour le gaming, le streaming, et plus largement votre activité au quotidien, au travail ou encore pendant vos vacances estivales, votre suite Proton VPN Plus est prête à répondre présent avec une solution fiable, légère pour optimiser les performances de votre appareil, et solide sur le plan de la confidentialité en ligne.
- storage20427 serveurs
- language145 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : confidentialité renforcée
Une infrastructure auditée publiquement, une suite open source
C’est l’un des autres points notables de votre suite Proton VPN Plus. Car, dans un monde toujours plus connecté, avec des tiers bien désireux d’en apprendre davantage sur vos préférences pour mieux cibler les publicités à votre égard, il est encore temps de réagir.
Votre suite Proton VPN Plus inclut NetShield, une fonctionnalité pratique pour détecter une attaque malveillante à votre égard, mais également prompte à lutter contre les traqueurs en ligne et la collecte de vos cookies.
Une politique de non-journalisation, reposant sur le droit suisse est également appliquée par Proton AG. À date de juin 2026, il s’agit toujours de l'un des droits nationaux les plus respectueux de votre vie privée.
Cela est donc une belle perspective pour vous aider à lutter contre l’espionnage en ligne, avec cette solution européenne, répondant au RGPD, et auditée publiquement, ce qui est rare sur le marché.
Tous ces éléments, et bien d’autres, contribuent à faire de Proton VPN Plus l’une des meilleures suites de cyberconfidentialité du marché, comme attesté en conclusion de l’avis indépendant de la rédaction de Clubic sur ce réseau virtuel privé.
Cette offre d’abonnement est attractive à long terme
Grâce au code promo CLUBIC, appliqué en suivant ce lien, vous bénéficiez de 2 ans d’abonnement avec - 70 % de réduction sur le prix de la souscription au mois pour la suite Proton VPN Plus.
Vous pouvez donc faire de belles économies, en économisant près de 170 € sur la période, avec l’abonnement de 24 mois à votre suite Proton VPN Plus, soit 2,99 € mensuels.
Une fois cette première période achevée, libre à vous de conserver votre suite Proton VPN Plus contre 6,99 €/mois.
Au besoin, en plus d’une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours, le service client anglophone de Proton AG demeure à votre main, par chat ou par mail, 24h/24, 7j/7.
- storage20427 serveurs
- language145 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : confidentialité renforcée
Proton VPN reste l’un des services les plus cohérents du marché pour qui place la confidentialité au premier plan. Le fournisseur suisse combine des applications bien finies, un excellent VPN gratuit, des outils solides contre la censure et une infrastructure pensée avec un vrai souci de transparence. Les performances tiennent bien la route, surtout sur les localisations proches, et l’ensemble inspire confiance. Le service reste en revanche un peu plus cher que plusieurs concurrents grand public, avec un support encore inégal selon l’urgence des demandes.
- Haut niveau de sécurité et de confidentialité
- Une version gratuite convaincante
- Stealth et Secure Core bien pensés pour les environnements restrictifs
- Très bonnes performances en Europe
- Applications soignées sur desktop et mobile
- Tarifs plus élevés que plusieurs concurrents grand public
- Support surtout en anglais, avec des délais variables
- Performances moins convaincantes sur certaines destinations lointaines