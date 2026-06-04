C’est l’un des autres points notables de votre suite Proton VPN Plus. Car, dans un monde toujours plus connecté, avec des tiers bien désireux d’en apprendre davantage sur vos préférences pour mieux cibler les publicités à votre égard, il est encore temps de réagir.

Votre suite Proton VPN Plus inclut NetShield, une fonctionnalité pratique pour détecter une attaque malveillante à votre égard, mais également prompte à lutter contre les traqueurs en ligne et la collecte de vos cookies.

Une politique de non-journalisation, reposant sur le droit suisse est également appliquée par Proton AG. À date de juin 2026, il s’agit toujours de l'un des droits nationaux les plus respectueux de votre vie privée.

Cela est donc une belle perspective pour vous aider à lutter contre l’espionnage en ligne, avec cette solution européenne, répondant au RGPD, et auditée publiquement, ce qui est rare sur le marché.

Tous ces éléments, et bien d’autres, contribuent à faire de Proton VPN Plus l’une des meilleures suites de cyberconfidentialité du marché, comme attesté en conclusion de l’avis indépendant de la rédaction de Clubic sur ce réseau virtuel privé.