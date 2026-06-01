Les promotions dans l’univers des VPN sont devenues monnaie courante. Pourtant, certaines attirent davantage l’attention que d’autres. C’est le cas de la dernière offre de CyberGhost VPN, qui affiche actuellement jusqu’à 87 % de réduction sur son abonnement longue durée, avec un tarif qui descend à 1,59 €/mois pendant 26 mois.
Derrière ce pourcentage impressionnant se cache toutefois une mécanique bien connue du secteur : un engagement de longue durée permettant d’obtenir le prix mensuel le plus bas. La vraie question est donc ailleurs : CyberGhost reste-t-il une bonne affaire face à NordVPN, ExpressVPN ou Proton VPN ?
Pourquoi choisir CyberGhost VPN ?
- Un tarif difficile à battre sur le long terme : avec un abonnement ramené à 1,59 €/mois pendant 26 mois, CyberGhost figure parmi les VPN premium les plus abordables du moment, sans faire l'impasse sur les fonctionnalités essentielles.
- Des serveurs adaptés à chaque usage : streaming, téléchargement P2P ou simple navigation sécurisée, CyberGhost propose des serveurs optimisés accessibles directement depuis l'application, sans configuration complexe ni connaissances techniques particulières.
- Une période d'essai particulièrement généreuse : grâce à sa garantie satisfait ou remboursé de 45 jours, vous disposez de plusieurs semaines pour tester le service au quotidien et vérifier qu'il répond réellement à vos besoins.
Un tarif parmi les plus agressifs du marché
Un tarif parmi les plus agressifs du marché
L’offre actuelle permet d’obtenir 26 mois de protection pour 41,34 €, soit environ 1,59 €/mois, avec deux mois offerts inclus dans l’abonnement. À ce niveau de prix, CyberGhost se positionne nettement sous les offres longue durée de NordVPN, ExpressVPN ou Proton VPN.
L’opération vise clairement les utilisateurs qui souhaitent sécuriser plusieurs appareils sur le long terme sans multiplier les dépenses mensuelles.
À noter toutefois : comme chez la plupart des fournisseurs VPN, le tarif le plus avantageux nécessite un paiement en une seule fois au moment de la souscription.
Un VPN pensé pour le grand public
Noté 9,8/10 dans son avis détaillé, CyberGhost continue de séduire grâce à une formule relativement simple. Le service revendique plus de 12 000 serveurs répartis dans plus de 100 pays, avec des infrastructures dédiées au streaming, au téléchargement P2P et à la navigation sécurisée.
L'objectif est de proposer une expérience accessible sans nécessiter de connaissances techniques particulières. L'interface reste l'une des plus simples du marché, avec des profils préconfigurés pour les usages les plus courants.
Pour les utilisateurs qui cherchent principalement à :
- sécuriser leurs connexions sur les Wi-Fi publics
- accéder à leurs plateformes de streaming en déplacement
- protéger plusieurs appareils sous un même abonnement
CyberGhost couvre l'essentiel sans complexité excessive dans son interface.
Pourquoi CyberGhost reste compétitif face à NordVPN et ExpressVPN
Face à ses concurrents premium, CyberGhost joue avant tout la carte du meilleur rapport qualité-prix.
Là où ExpressVPN mise sur les performances pures et où NordVPN enrichit ses abonnements avec des fonctionnalités de cybersécurité supplémentaires, CyberGhost privilégie un positionnement plus simple : beaucoup de serveurs, une interface claire et un prix particulièrement agressif.
Pour un usage quotidien — streaming, navigation sécurisée ou protection sur Wi-Fi public — l'écart d'expérience reste souvent limité pour la majorité des utilisateurs.
Une politique de confidentialité renforcée
Autre argument régulièrement mis en avant : la politique « no-log » du service est auditée par Deloitte, avec des rapports publiés régulièrement. Un élément devenu important dans un secteur où les promesses de confidentialité ne sont pas toujours vérifiées par des tiers indépendants.
CyberGhost propose également :
- jusqu'à 7 connexions simultanées
- le protocole WireGuard activé par défaut
- une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours, parmi les plus longues du marché
✅ Les points forts
- Un tarif parmi les plus bas du marché premium, avec une offre à 1,59 €/mois sur 26 mois.
- Plus de 12 000 serveurs dans plus de 100 pays, avec des serveurs dédiés au streaming et au P2P.
- Une interface simple à prendre en main, même pour les utilisateurs novices.
- Une politique no-log auditée par Deloitte, un gage de transparence rarement documenté aussi régulièrement.
- Une garantie de remboursement de 45 jours, supérieure à la plupart des concurrents.
❌ Les limites
- Le meilleur tarif nécessite un engagement de 26 mois et un paiement unique à la souscription.
- Les performances peuvent varier selon la destination choisie, notamment sur certaines connexions longue distance.
- L'abonnement mensuel reste nettement moins avantageux, comme chez la plupart des VPN du marché.
- Les utilisateurs les plus exigeants en matière de confidentialité peuvent préférer des solutions comme Proton VPN, davantage orientées open source.
Derrière son impressionnant -87 %, l'offre CyberGhost repose sur une stratégie classique d'engagement longue durée. Mais contrairement à certaines promotions plus marketing que réellement avantageuses, le service conserve de solides arguments : un vaste réseau de serveurs, une interface accessible, une politique de confidentialité auditée et un prix qui reste parmi les plus bas du marché VPN premium.
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