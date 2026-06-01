Un tarif parmi les plus agressifs du marché

L’offre actuelle permet d’obtenir 26 mois de protection pour 41,34 €, soit environ 1,59 €/mois, avec deux mois offerts inclus dans l’abonnement. À ce niveau de prix, CyberGhost se positionne nettement sous les offres longue durée de NordVPN, ExpressVPN ou Proton VPN.

L’opération vise clairement les utilisateurs qui souhaitent sécuriser plusieurs appareils sur le long terme sans multiplier les dépenses mensuelles.

À noter toutefois : comme chez la plupart des fournisseurs VPN, le tarif le plus avantageux nécessite un paiement en une seule fois au moment de la souscription.