Le marché des VPN est devenu particulièrement agressif ces dernières années. Entre promotions permanentes, nouvelles offres longue durée et bataille autour du streaming, les écarts de prix entre services se réduisent… mais les différences à l’usage restent bien réelles.
C’est précisément le cas entre CyberGhost et ExpressVPN.
Le premier mise sur un tarif ultra agressif avec une offre de 2,19 €/mois sur 2 ans + 2 mois, tandis qu’ExpressVPN descend désormais à 2,39 €/mois + 4 mois offerts, un niveau rarement vu pour ce service historiquement premium.
CyberGhost : le VPN qui mise tout sur le rapport qualité/prix
Elu Meilleur VPN de 2026, CyberGhost continue de dominer les classements “grand public” grâce à une formule simple : une infrastucture serveurs solide, une interface accessible et un prix extrêmement compétitif.
Le service revendique aujourd’hui :
- environ 11 500 serveurs dans 100 pays,
- des serveurs optimisés pour le streaming et le P2P,
- jusqu’à 7 appareils connectés simultanément,
- et une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours.
CyberGhost reste particulièrement intéressant pour :
- Netflix et les plateformes de streaming,
- la sécurisation sur Wi-Fi public,
- ou les utilisateurs qui veulent un VPN simple sans fonctions complexes.
Son principal avantage reste évidemment son tarif : de 2,19 €/mois + 2 mois offerts en ce moment.
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
ExpressVPN : le VPN premium qui joue la carte de la vitesse
De son côté, ExpressVPN conserve un positionnement plus haut de gamme. Historiquement considéré comme le VPN le plus rapide et le plus stable, il reste une référence pour :
- le streaming intensif,
- les connexions longue distance,
- et les utilisateurs exigeants.
Le service s’appuie notamment sur :
- son protocole propriétaire Lightway,
- une très forte stabilité réseau,
- des audits de sécurité réguliers,
- et une expérience utilisateur extrêmement fluide.
Selon le dernier baromètre VPN de Clubic, ExpressVPN conserve d’ailleurs un avantage net sur les performances internationales, notamment vers les États-Unis ou le Royaume-Uni.
Autre évolution importante : son prix baisse enfin fortement. Avec des offres autour de 2,39€/mois + 4 mois offerts, ExpressVPN devient beaucoup plus compétitif qu’auparavant.
- storage3000 serveurs
- language105 pays couverts
- lan14 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : Gest. mots de passe
Streaming, vitesse, sécurité : ce qui change vraiment
Sur le papier, les deux VPN couvrent les mêmes usages : streaming,
sécurité, navigation anonyme, et protection sur Wi-Fi public. Mais les différences entre les services apparaissent surtout sur les détails.
Streaming
CyberGhost mise sur des serveurs spécialisés par plateforme, ce qui simplifie énormément l’accès à Netflix, Disney+ ou Prime Video. ExpressVPN reste plus universel et souvent plus stable à l’international.
Vitesse
ExpressVPN garde l’avantage sur les longues distances et les usages exigeants. CyberGhost reste très bon… mais légèrement en retrait dans certains tests internationaux.
Simplicité
Les deux services sont accessibles aux débutants, mais CyberGhost mise davantage sur des profils préconfigurés simples à utiliser. ExpressVPN privilégie une expérience plus premium et plus homogène selon les plateformes.
Sécurité et confidentialité
Les deux services utilisent un chiffrement solide et des politiques no-log auditées. CyberGhost met en avant son audit Deloitte, tandis qu’ExpressVPN multiplie les certifications et audits de sécurité avancés.
Le vrai sujet : l’écart de prix vaut-il encore le coup ?
Il y a encore un an, ExpressVPN coûtait souvent presque deux fois plus cher que CyberGhost. Aujourd’hui, l’écart s’est fortement réduit.
La différence devient donc moins une question de budget qu’une question d’usage.
- Pour un usage classique (streaming, navigation sécurisée, Wi-Fi public), CyberGhost suffit largement dans la majorité des cas.
- Pour ceux qui veulent les meilleures performances possibles, une stabilité maximale ou des fonctions premium plus poussées, ExpressVPN conserve un avantage réel.
Pourquoi choisir CyberGhost ?
✅ Les points forts
- Un tarif parmi les plus bas du marché premium
- Une excellente prise en main pour les débutants
- Des serveurs optimisés pour le streaming
- Une très grosse infrastructure internationale
- Une garantie 45 jours particulièrement rassurante
❌ Les limites
- Des performances un peu plus variables sur longue distance
- Certaines fonctions avancées absentes selon les plateformes
- Une expérience légèrement moins homogène que les VPN premium
Pourquoi choisir ExpressVPN ?
✅ Les points forts
- Des performances parmi les meilleures du marché
- Une stabilité remarquable à l’international
- Le protocole Lightway très efficace
- Une expérience utilisateur premium
- Des audits de sécurité particulièrement poussés
❌ Les limites
- Un prix toujours plus élevé hors promotion
- Moins de serveurs que CyberGhost
- Certaines fonctions avancées réservées aux offres supérieures
Notre verdict
En 2026, le duel entre CyberGhost et ExpressVPN n’oppose plus seulement un VPN pas cher à un VPN premium. Avec la baisse des prix d’ExpressVPN, les deux services se rapprochent davantage qu’avant.
Le choix dépend donc surtout de vos priorités :
👉 CyberGhost pour le meilleur rapport qualité/prix
👉 ExpressVPN pour la vitesse et la stabilité premium
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