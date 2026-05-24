De son côté, ExpressVPN conserve un positionnement plus haut de gamme. Historiquement considéré comme le VPN le plus rapide et le plus stable, il reste une référence pour :

le streaming intensif,

les connexions longue distance,

et les utilisateurs exigeants.



Le service s’appuie notamment sur :

Le service s’appuie notamment sur : son protocole propriétaire Lightway ,

, une très forte stabilité réseau,

des audits de sécurité réguliers,

et une expérience utilisateur extrêmement fluide.

Selon le dernier baromètre VPN de Clubic, ExpressVPN conserve d’ailleurs un avantage net sur les performances internationales, notamment vers les États-Unis ou le Royaume-Uni.

Autre évolution importante : son prix baisse enfin fortement. Avec des offres autour de 2,39€/mois + 4 mois offerts, ExpressVPN devient beaucoup plus compétitif qu’auparavant.