Pendant les avant-premières Prime Day Amazon, CyberGhost VPN revient à 1,59 €/mois sur son abonnement 26 mois, soit la réduction la plus agressive observée sur ce segment depuis plusieurs mois.
Le marché des VPN grand public a vu ses prix reculer sensiblement ces dernières années, mais descendre sous la barre des 2 €/mois sur un service premium reste peu courant. CyberGhost VPN franchit ce seuil avec son offre 2ans + 2mois offerts, facturée 41,34 € en une seule fois, soit 1,59 €/mois. Le tarif est verrouillé sur les 26 mois de la période initiale, avec un renouvellement annuel automatique à 41,34 € à l’issue de celle-ci.
Noté 9,8/10 dans le test complet de la rédactionL’offre, CyberGhost s’est imposé comme la référence grand public du secteur, notamment grâce à son réseau très dense, son interface immédiate et ses performances en forte progression sur les mesures réalisées en 2026. L'offre intègre une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours, la plus longue actuellement proposée par un VPN premium du marché.
Pourquoi choisir le CyberGhost VPN ?
- Tarif verrouillé sur 26 mois : 1,59 €/mois facturé en une seule fois (41,34 €), avec renouvellement annuel automatique à l’issue de la période, pour un service noté 9,8/10 par la rédaction Clubic.
- Réseau parmi les plus étendus du marché : plus de 11 000 serveurs dans 100 pays, avec des profils dédiés streaming, gaming et P2P accessibles en un clic depuis une interface claire et immédiate.
- Garantie longue durée : 45 jours satisfait ou remboursé, le délai le plus généreux du segment VPN premium, pour évaluer le service sans engagement financier réel.
Un VPN conçu pour les usages du quotidien, du streaming à la sécurité en déplacement
CyberGhost est pensé pour réduire au minimum la friction entre l’utilisateur et la protection de sa connexion. L’application, unanimement saluée pour sa clarté dans le test Clubic, propose des serveurs filtrés par usage : Netflix US, BBC iPlayer, sport en direct, téléchargement P2P, chacun accessible sans aucune configuration préalable sur Windows, macOS, iOS, Android, Linux et certains routeurs. Les mesures réalisées par la rédaction Clubic en 2026 relèvent des débits atteignant 430 Mb/s en France et 500 Mb/s au Royaume-Uni en protocole WireGuard, soit pratiquement le double des performances enregistrées deux ans plus tôt, signe d’un investissement infrastructurel concret. Un seul abonnement couvre jusqu’à 7 appareils simultanément, ce qui permet à un foyer de sécuriser l’ensemble de ses connexions sans multiplier les contrats.
Pour ceux qui voyagent régulièrement, les serveurs NoSpy, opérés directement par CyberGhost en Roumanie sur infrastructure RAM-only, offrent un niveau de maîtrise supplémentaire sur les données de session. La politique no-logs a par ailleurs fait l’objet de trois audits indépendants menés par Deloitte selon la norme ISAE 3000, avec des rapports de transparence publiés chaque trimestre. Ces éléments ne suffisent pas à effacer toutes les réserves liées à la maison mère Kape Technologies, mais ils constituent des garanties concrètes que peu de concurrents atteignent à ce niveau de prix.
CyberGhost face à NordVPN et Proton VPN : ce que la différence de tarif implique concrètement
NordVPN et Proton VPN restent des alternatives crédibles : le premier pour ses fonctionnalités avancées comme Threat Protection et Meshnet, le second pour son architecture open source intégralement auditée et sa juridiction suisse. CyberGhost se distingue par son réseau plus étendu, son tarif sensiblement plus bas et sa garantie de remboursement plus longue, mais ne propose pas de gestionnaire de mots de passe ni de stockage cloud intégré, deux options que l’on trouve chez certains concurrents directs et qui peuvent peser dans la décision pour des profils au-delà du simple usage VPN.
✅ Les points forts
- Note de 9,8/10 dans le test complet de la rédaction Clubic, parmi les plus élevées du segment grand public
- Débits en forte hausse : jusqu’à 430 Mb/s en France en WireGuard, selon les mesures Clubic 2026, soit le double des relevés de 2024
- Politique no-logs auditée trois fois par Deloitte, avec rapports de transparence publiés chaque trimestre
- 7 appareils simultanés couverts sur toutes les plateformes majeures avec un seul abonnement
- Garantie satisfait ou remboursé de 45 jours, la plus longue du marché VPN premium
❌ Les limites
- Renouvellement annuel automatique à 41,34 € à anticiper à l’issue des 26 mois de la période initiale
- Pas de gestionnaire de mots de passe ni de stockage cloud intégré, contrairement à certains concurrents
- Maison mère Kape Technologies, dont le passé continue d’alimenter une part de réserves pour les profils très attentifs à la transparence
- Support Linux moins complet que sur les autres plateformes majeures
L’offre à 1,59 €/mois est disponible directement chez CyberGhost avec 45 jours pour changer d’avis
À 1,59 €/mois sur 26 mois, CyberGhost VPN s’adresse en priorité aux internautes qui souhaitent sécuriser plusieurs appareils, accéder à des catalogues de streaming internationaux ou se protéger sur les réseaux Wi-Fi publics en déplacement, sans passer par une configuration technique. La combinaison d’une note de 9,8/10, de débits en forte progression mesurés sur les serveurs français en 2026 et d'une garantie remboursement de 45 jours fait de cette offre l’une des plus cohérentes du marché VPN grand public à ce tarif.
Les profils les plus attentifs à la transparence open source ou à la juridiction du prestataire auront intérêt à examiner sérieusement Proton VPN avant de trancher. Pour tous les autres, et particulièrement ceux qui cherchent à tirer parti de la fenêtre tarifaire ouverte en amont du Prime Day, l’offre actuelle de CyberGhost représente une opportunité concrète : un VPN premium complet, un tarif accessible sur plus de deux ans et une période de test sans risque financier réel.
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