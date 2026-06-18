Le marché des VPN grand public a vu ses prix reculer sensiblement ces dernières années, mais descendre sous la barre des 2 €/mois sur un service premium reste peu courant. CyberGhost VPN franchit ce seuil avec son offre 2ans + 2mois offerts, facturée 41,34 € en une seule fois, soit 1,59 €/mois. Le tarif est verrouillé sur les 26 mois de la période initiale, avec un renouvellement annuel automatique à 41,34 € à l’issue de celle-ci.

Noté 9,8/10 dans le test complet de la rédactionL’offre, CyberGhost s’est imposé comme la référence grand public du secteur, notamment grâce à son réseau très dense, son interface immédiate et ses performances en forte progression sur les mesures réalisées en 2026. L'offre intègre une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours, la plus longue actuellement proposée par un VPN premium du marché.