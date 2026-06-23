Café, hôtel, aéroport, transport en commun : chaque connexion Wi-Fi hors de chez vous est une porte potentiellement ouverte sur vos données personnelles. À 1,59 € par mois sur 26 mois, CyberGhost VPN répond à ce risque concret avec une solution que la rédaction note 9,8/10, sans configuration technique et sans arbitrage budgétaire difficile.
Se connecter au Wi-Fi d'un hôtel la veille d'un départ, consulter ses e-mails depuis la salle d'attente d'un aéroport ou régler une réservation via le réseau d'un café : ces situations paraissent anodines, mais elles constituent des points d'exposition réels pour vos données. Ces réseaux ouverts ne chiffrent pas les échanges qui y transitent, ce qui laisse une fenêtre à quiconque se trouve sur le même réseau. CyberGhost VPN chiffre intégralement votre trafic dès l'activation, quel que soit le réseau utilisé, et son abonnement 26 mois est accessible ici à 1,59 € par mois, soit 41,34 € facturés en une seule fois pour plus de deux ans de protection
Ce tarif longue durée représente la promotion la plus basse jamais proposée par le service, sur un VPN que la rédaction Clubic place régulièrement en tête de son comparatif des meilleurs VPN, avec une note de 9,8/10. L'offre inclut également une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours, la plus généreuse actuellement disponible sur le marché VPN grand public.
Pourquoi choisir CyberGhost VPN ?
- 1,59 €/mois sur 26 mois : le tarif le plus bas jamais affiché par CyberGhost, avec 2 mois supplémentaires offerts et une garantie remboursement de 45 jours.
- 7 appareils protégés simultanément : un seul abonnement couvre smartphone, ordinateur portable, tablette et autres écrans du quotidien, sans surcoût.
- Activation en un geste : l'application se connecte automatiquement sur les réseaux non sécurisés, sans paramétrage technique à la charge de l'utilisateur.
Ce que CyberGhost VPN change concrètement dans votre quotidien numérique
La rédaction Clubic souligne, dans son test complet de CyberGhost, que l'application se distingue par une prise en main pensée pour les profils non techniques : une interface claire, des serveurs filtrés par usage et une connexion automatique sur les réseaux ouverts, sans que l'utilisateur ait à intervenir. En pratique, cela signifie que votre trafic est chiffré dès que vous vous connectez au Wi-Fi d'un hôtel, d'un aéroport ou d'un espace de coworking, sans manipulation préalable.
Les mesures de la rédaction Clubic en juin 2026 relèvent des débits atteignant 518 Mb/s en France et 538 Mb/s au Royaume-Uni en protocole WireGuard, des niveaux amplement suffisants pour des appels vidéo, du streaming ou des transferts de fichiers depuis un réseau public. Le service couvre plus de 100 pays avec plus de 11 000 serveurs, ce qui garantit un point de connexion local disponible dans la grande majorité des destinations de voyage ou de déplacement professionnel.
CyberGhost face à la concurrence : un rapport qualité/prix difficile à contester
Sur le marché VPN grand public, NordVPN et Proton VPN restent des alternatives sérieuses : le premier propose des fonctionnalités avancées comme le Double VPN et Threat Protection, tandis que le second mise sur une architecture open source et une juridiction suisse, des atouts qui séduisent les profils les plus attentifs à la transparence technique. CyberGhost ne propose pas ces options, et son architecture n'est pas open source, deux points à peser si la confidentialité maximale est votre priorité première.
Pour les usages courants en revanche, qu'il s'agisse de sécuriser ses connexions en déplacement, de protéger plusieurs appareils simultanément ou de naviguer sans laisser de trace sur les réseaux partagés, CyberGhost tient ses promesses à un prix que ses concurrents directs ne descendent pas à ce niveau.
✅ Les points forts
- Note de 9,8/10 dans le test complet de la rédaction Clubic, meilleur VPN grand public du comparatif 2026
- Débits mesurés à 518 Mb/s en France et 538 Mb/s au Royaume-Uni en WireGuard selon les relevés Clubic de juin 2026
- 7 appareils simultanés couverts (Windows, macOS, iOS, Android, Linux) avec un seul abonnement
- Politique no-logs auditée trois fois par Deloitte, avec rapports de transparence publiés chaque trimestre
- Garantie satisfait ou remboursé de 45 jours, la plus longue proposée par un VPN premium du marché
❌ Les limites
- Architecture non open source, contrairement à Proton VPN qui offre une transparence supplémentaire sur son code
- Pas de Double VPN ni de fonctionnalités avancées comme Threat Protection (NordVPN) ou Meshnet
- Maison mère Kape Technologies dont l'historique passé peut susciter des réserves pour les profils les plus avertis
- Support Linux moins complet que sur les autres plateformes majeures du service
L'offre à 1,59 €/mois est disponible directement chez CyberGhost avec 45 jours pour changer d'avis.
CyberGhost VPN s'adresse en priorité à ceux qui se déplacent régulièrement et utilisent des réseaux Wi-Fi hors domicile sans vouloir se préoccuper de la configuration technique. Le service s'active seul, protège jusqu'à 7 appareils en simultané et maintient des débits mesurés à plus de 500 Mb/s sur serveur français selon les relevés de juin 2026 de la rédaction Clubic. À 1,59 € par mois sur 26 mois, le rapport entre la qualité du service, noté 9,8/10, et son coût réel est difficile à trouver ailleurs.
Les utilisateurs qui placent la transparence du code source ou les fonctions avancées comme le Double VPN au centre de leurs critères auront intérêt à considérer Proton VPN ou NordVPN avant de trancher. Pour tous les autres, et particulièrement ceux qui veulent sécuriser leurs connexions en déplacement sans y consacrer du temps ni un budget important, cette offre répond précisément au besoin, avec 45 jours pour la tester sans aucun risque financier.
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