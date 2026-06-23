Se connecter au Wi-Fi d'un hôtel la veille d'un départ, consulter ses e-mails depuis la salle d'attente d'un aéroport ou régler une réservation via le réseau d'un café : ces situations paraissent anodines, mais elles constituent des points d'exposition réels pour vos données. Ces réseaux ouverts ne chiffrent pas les échanges qui y transitent, ce qui laisse une fenêtre à quiconque se trouve sur le même réseau. CyberGhost VPN chiffre intégralement votre trafic dès l'activation, quel que soit le réseau utilisé, et son abonnement 26 mois est accessible ici à 1,59 € par mois, soit 41,34 € facturés en une seule fois pour plus de deux ans de protection

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