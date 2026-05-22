Pour vous offrir un réseau virtuel privé digne de ce nom à moindres frais, vous voici à la bonne adresse. En effet, en plus de cumuler des fonctionnalités performantes, ce VPN propose un excellent rapport qualité/prix.
Avec la possibilité de connecter un nombre illimité d’appareils simultanément dans un seul plan d’abonnement, Surfshark VPN vous aide à adopter de bons réflexes en faveur de votre confidentialité en ligne.
Et parce que votre budget peut toujours être davantage optimisé, vous pouvez profiter, en ce moment, d’une réduction de sur la souscription de longue durée pour Surfshark VPN.
Découvrez ainsi pourquoi s’associer les services de ce réseau virtuel privé est une bonne idée sur le plan du rapport qualité/prix.
Les points forts de Surfshark VPN
- Un nombre illimité d’appareils simultanément connectés
- 4500 serveurs dans 100 pays
- Débits moyens de 10 Gb/s
Pour vos ponts de printemps et congés, ce VPN est un allié
Une solution efficace dans toutes les circonstances, ou presque
Surfshark VPN est, en mai 2026, l’un des meilleurs réseaux virtuels privés du marché après avoir obtenu la note de 8,9/10 en conclusion de l’avis indépendant de Clubic.
Cela, notamment, car Surfshark VPN est une solution vraiment facile à prendre en main. Téléchargez votre application Surfshark sur tous vos appareils connectés compatibles.
Car l’une des bonnes nouvelles de ce plan d’abonnement de longue durée, c’est que vous pouvez équiper un nombre illimité d’entre eux simultanément.
Ordinateur, smartphone, Smart TV, tablette, il y a forcément une bonne raison de vous connecter à votre VPN préalablement à votre navigation en ligne à venir.
Que ce soit pour votre vie personnelle comme professionnelle, Surfshark est une solution ergonomique qui vous permet de renforcer votre confidentialité en ligne.
De fait, ce VPN ne collecte aucune de vos données lorsque vous êtes connecté à votre compte, conformément à sa politique de non-journalisation, confirmée par plusieurs audits indépendants ces dernières années.
Surfshark VPN se glisse facilement dans vos valises
En cette année 2026, les ponts sont nombreux en mai, alors que les congés d’été s’approchent. C’est un excellent moment pour adopter Surfshark VPN sur la route des vacances.
Ainsi, que ce soit depuis le réseau internet d’un aéroport, d’une aire d’autoroute, d'une gare ou encore d'un hôtel, mieux vaut protéger votre adresse IP, comme vos préférences, des tiers.
Une simple connexion à l’un des 4500 serveurs de Surfshark VPN, et voilà le tour joué, pour des vacances en toute sérénité.
Une solution clé en main contre les traqueurs en ligne
Soyez incognito au quotidien avec Surfshark VPN
Lors de vos réservations notamment, les cookies sont un point sensible, que ce soit pour les prix, les publicités, ou tout bonnement, le respect de votre vie privée.
Surfshark met les petits plats dans les grands pour vous offrir un service respectueux de votre vie numérique, avec un anti-traqueur et un bloqueur de pubs.
Avec Nexus, par lequel transite tout son trafic VPN, Surfshark brouille les pistes. Voici, en plus, quelques fonctionnalités qui font la différence en faveur de votre vie privée.
Vous pouvez doublement chiffrer votre activité à l’aide de deux serveurs distincts grâce à la fonctionnalité Dynamic MultiHop, tout comme changer régulièrement d’adresse IP sans perdre votre connexion VPN en activant la fonctionnalité IP tournante. Pensez, enfin, à générer des alias en quelques clics en compagnie d’Alternative ID.
Il est encore temps de saisir cette offre Surfshark
Surfshark vous permet de profiter d'une belle remise avec un plan d’abonnement à partir de 1,99 € par mois !
Cette réduction vous éloigne du prix de la souscription au mois, à 15,45 €, avec 27 mois d'abonnement à tarif léger comme une plume.
Point clé, la TVA peut s’ajouter en fonction de votre lieu de résidence (France métropolitaine notamment). 30 jours de garantie satisfait ou remboursé et un service client réactif 24/7 par chat et par mail, en anglais, sont compris.
- storage4500 serveurs
- language100 pays couverts
- lanConnexions simultanées illimitées
- moodGarantie de remboursement 30 jours
- thumb_upAvantage : Alternative ID
Surfshark s’est imposé comme l’un des VPN les plus cohérents pour un usage quotidien, surtout lorsqu’il faut protéger beaucoup d’appareils sans se poser de questions. Le service combine des connexions simultanées illimitées, des applications claires, de bons débits et un ensemble de fonctions bien intégrées autour de Nexus, d’Alternative ID et des outils de confidentialité additionnels. L’offre reste solide et agréable à utiliser, avec un bon équilibre entre accessibilité et richesse fonctionnelle. Elle montre en revanche quelques limites plus nettes sur les extensions de navigateur, les performances en 4G et le P2P, moins impressionnant que ce que ses débits laissent espérer.
- Connexions simultanées illimitées
- Applications claires et bien pensées
- Bons débits dans l’ensemble
- Nexus et fonctions avancées vraiment utiles
- Outils de confidentialité additionnels bien intégrés
- Renouvellements nettement moins avantageux que les prix d’appel
- Extensions moins complètes que les applications natives