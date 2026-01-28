SecuRing a simulé des attaques réelles pour tenter de pénétrer l'infrastructure réseau du service. Il s'agissait de vérifier plusieurs points et notamment de confirmer que les utilisateurs non autorisés ne peuvent pas accéder aux systèmes, que les données restent protégées, que les services fonctionnent sans interruption et qu'aucune erreur de configuration ne met en péril la sécurité.

Les conclusions n'ont relevé aucune vulnérabilité critique ni aucun problème susceptible d'affecter gravement la sécurité des utilisateurs. L'infrastructure a résisté aux scénarios d'attaque testés par le cabinet.

Un seul point d'amélioration a été soulevé : un serveur acceptait à la fois des protocoles de chiffrement récents et d'anciennes méthodes SSL/TLS. Cette configuration aurait pu être exploitée dans des cas très spécifiques, même si la majorité des connexions utilisait déjà des protocoles modernes. Surfshark a corrigé ce paramètre avant la publication du rapport.