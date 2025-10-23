La solution NordVPN emboite le pas à Surfshark et intègre, elle aussi, une fonction de blocage des sites pour adultes dans sa suite Protection Anti-menaces, disponible sur Android et iOS.
Le plus médiatisé des fournisseurs de VPN renforce son arsenal de sécurité mobile. La fonction de blocage s'intègre au sein du centre Protection Anti-menaces, lequel filtre déjà les sites malveillants, les publicités dangereuses et les traqueurs en ligne.
Un filtrage DNS spécifique
À l'instar du bloqueur publicitaire, le système utilise le filtrage DNS, une méthode qui agit donc en amont de la navigation. Concrètement, quand un utilisateur saisit une adresse web, son appareil interroge un serveur DNS pour obtenir l'adresse IP correspondante. Le filtre de NordVPN consulte une base de données contenant des milliers de domaines pour adultes et bloque la résolution DNS si le site figure dans cette liste. Le navigateur reçoit alors une réponse négative et ne charge jamais la page demandée.
Cette approche présente l'avantage de fonctionner avant l'établissement de toute connexion vers le site ciblé. De leur côté, les performances ne sont pas affectées puisque le filtrage se produit au niveau de la requête initiale, sans analyser le contenu de la page. NordVPN explique que la base de données de domaines est mise à jour régulièrement pour bloquer les nouveaux sites qui apparaissent.
Ce nouvel outil est directement intégré dans la section Protection Anti-menaces. Une fois activé, le filtre fonctionne en parallèle du chiffrement VPN standard. Si NordVPN et Surfshark appartiennent au même groupe, leurs outils ne sont cependant pas identiques. D'une part, Surfshark dispose d'un vrai antivirus propulsé par le moteur d'Avira, d'autre part, NordVPN ne propose ici qu'une seule catégorie de filtres. Surfshark ajoute la possibilité de bloquer les domaines vendant des substances illicites, du tabac, des armes ou encore les pages web contenant des propos haineux ou des jeux de hasard.
Rappelons que sur mobile, la version disponible de Protection Anti-menaces diffère légèrement de celle proposée sur ordinateur. La version desktop propose en plus une analyse des fichiers téléchargés via un scanner cloud et détecte les scripts malveillants directement dans les pages web. Sur Android et iOS, NordVPN repose principalement sur le filtrage DNS. La Protection Anti-menaces n'est pas disponible dans l'offre Basique, mais à partir de l'abonnement Plus.
Ces dispositifs de blocage ne concernent que la navigation Web. Il faudra en parallèle configurer les outils disponibles sur iOS et Android pour la gestion des applications mobiles.
- storage8000 serveurs
- language126 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le réseau Mesh
NordVPN améliore sa couverture mondiale et ses options, mais perd en qualité de performances. NordLynx offre toujours des débits satisfaisants pour répondre aux usages web classiques, mais il perd légèrement en efficacité cette année. En contrepartie, le fournisseur développe régulièrement de nouvelles fonctionnalités destinées à enrichir la navigation. Aujourd’hui, il outrepasse son statut de VPN et s'impose comme un écosystème dédié à la confidentialité, ce qui lui permet de maintenir un bon rapport qualité-prix. L'abonnement NordVPN Avancé inclut VPN + NordPass (gestionnaire de mots de passe) tandis que la formule NordVPN Premium inclut VPN + NordPass + NordLocker (Stockage cloud sécurisé).