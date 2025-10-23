À l'instar du bloqueur publicitaire, le système utilise le filtrage DNS, une méthode qui agit donc en amont de la navigation. Concrètement, quand un utilisateur saisit une adresse web, son appareil interroge un serveur DNS pour obtenir l'adresse IP correspondante. Le filtre de NordVPN consulte une base de données contenant des milliers de domaines pour adultes et bloque la résolution DNS si le site figure dans cette liste. Le navigateur reçoit alors une réponse négative et ne charge jamais la page demandée.

Cette approche présente l'avantage de fonctionner avant l'établissement de toute connexion vers le site ciblé. De leur côté, les performances ne sont pas affectées puisque le filtrage se produit au niveau de la requête initiale, sans analyser le contenu de la page. NordVPN explique que la base de données de domaines est mise à jour régulièrement pour bloquer les nouveaux sites qui apparaissent.