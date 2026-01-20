Surfshark active une protection post-quantique sur son protocole WireGuard et publie une étude sur l'état des applications du quotidien.
L’informatique quantique progresse, et des acteurs de la cybersécurité commencent à adapter leurs outils pour éviter que des données chiffrées aujourd’hui ne puissent être déchiffrées demain. Surfshark se positionne dans ce mouvement en renforçant WireGuard et en publiant un rapport sur l’état du marché côté applications.
Une mise à jour transparente pour Wireguard
Surfshark annonce l’ajout d’une protection dite post-quantique à son implémentation de WireGuard. L’idée n’est pas de remplacer les algorithmes actuels, mais de les compléter au moment où le client et le serveur établissent une connexion sécurisée. Cette phase d’échange de clés devient résistante à des attaques menées avec des ordinateurs quantiques capables de casser plus facilement certains problèmes mathématiques utilisés dans le chiffrement.
Dans un communiqué, le directeur technologique de Surfshark, Donatas Budvytis, rappelle qu’un ordinateur classique aurait besoin de milliers, voire de milliards d’années pour résoudre certains calculs, là où une machine quantique suffisamment avancée pourrait y parvenir en quelques heures. Mais la sécurité se joue aujourd'hui ; même si les pirates ne peuvent pas encore lire vos échanges chiffrés, ils peuvent les stocker massivement dès aujourd'hui, en misant sur la puissance future de ces machines pour les déchiffrer plus tard. La cryptographie post-quantique vise précisément à rendre ce pari beaucoup moins rentable.
.La protection post-quantique de Surfshark est disponible sur macOS, Linux et Android, avec à suivre iOS et Windows. Pour en profiter, il suffit tout simplement de choisir le protocole WireGuard dans l’application. D'autres VPN profitent également d'une protection similaire. C'est le cas de Mullvad VPN, ExpressVPN, NordVPN et PureVPN. Proton VPN prévoit un déploiement dans le courant de cette année, tandis que NymVPN étudie la technologie.
Un marché en retard pour le grand public
En parallèle, Surfshark a analysé 40 applications populaires réparties en quatre catégories : réseaux sociaux, messageries, banques et shopping. Selon cette étude, seulement 8% des services examinés utilisent déjà la cryptographie post-quantique. Environ 30% des développeurs disent mener des recherches ou avoir préparé des feuilles de route pour une implémentation à venir. Mais 65% ne fournissent aucune information publique sur une éventuelle adoption.
Les résultats sont particulièrement faibles dans la banque et le commerce en ligne : parmi les applications bancaires étudiées, aucune n’aurait implémenté de mécanismes post-quantiques, et seules 20% déclarent des démarches proactives, un niveau similaire pour les applis de shopping. Côté réseaux sociaux, TikTok serait aujourd'hui compatible.
La messagerie affiche des signes d’avance relatifs. Toujours selon Surfshark, 18% des applications étudiées dans cette catégorie seraient déjà résistantes, 27% travailleraient sur le sujet et 55% ne communiqueraient aucun plan. Google et Meta reconnaissent publiquement la menace posée par les futurs ordinateurs quantiques et disent avoir engagé des travaux pour renforcer des services comme Google Messages, WhatsApp ou Messenger.
- storage4500 serveurs
- language100 pays couverts
- lanConnexions simultanées illimitées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : Alternative ID
Surfshark constitue un service de premier plan, particulièrement intéressant pour les foyers bien équipés et celles et ceux qui multiplient les appareils connectés. Connexions simultanées illimitées, réseau Nexus et nouvelles options Multi IP et IP rotative revue. Le fournisseur a aussi renforcé son socle technique avec le déploiement de serveurs 100 Gb/s, le lancement de ses propres serveurs DNS, un bloqueur de contenus web et un vérificateur de mails suspects, tout en continuant à s’appuyer sur une infrastructure intégralement en RAM et une politique no log auditée. L’ensemble conserve de bons débits, un positionnement tarifaire agressif sur la longue durée et une palette de protections qui en font l’un des VPN grand public les plus polyvalents de ce comparatif.