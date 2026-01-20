Surfshark annonce l’ajout d’une protection dite post-quantique à son implémentation de WireGuard. L’idée n’est pas de remplacer les algorithmes actuels, mais de les compléter au moment où le client et le serveur établissent une connexion sécurisée. Cette phase d’échange de clés devient résistante à des attaques menées avec des ordinateurs quantiques capables de casser plus facilement certains problèmes mathématiques utilisés dans le chiffrement.

Dans un communiqué, le directeur technologique de Surfshark, Donatas Budvytis, rappelle qu’un ordinateur classique aurait besoin de milliers, voire de milliards d’années pour résoudre certains calculs, là où une machine quantique suffisamment avancée pourrait y parvenir en quelques heures. Mais la sécurité se joue aujourd'hui ; même si les pirates ne peuvent pas encore lire vos échanges chiffrés, ils peuvent les stocker massivement dès aujourd'hui, en misant sur la puissance future de ces machines pour les déchiffrer plus tard. La cryptographie post-quantique vise précisément à rendre ce pari beaucoup moins rentable​.

.La protection post-quantique de Surfshark est disponible sur macOS, Linux et Android, avec à suivre iOS et Windows. Pour en profiter, il suffit tout simplement de choisir le protocole WireGuard dans l’application. D'autres VPN profitent également d'une protection similaire. C'est le cas de Mullvad VPN, ExpressVPN, NordVPN et PureVPN. Proton VPN prévoit un déploiement dans le courant de cette année, tandis que NymVPN étudie la technologie.