Mais le véritable tour de force n'est pas là. NordVPN planche sur ce que le service appelle « l'agilité cryptographique ». Derrière ce terme un peu barbare se cache une idée assez simple : la capacité de changer de méthode de chiffrement comme de chemise, sans avoir à tout casser. Car soyons honnêtes, le standard ML-KEM d'aujourd'hui sera peut-être la passoire de demain. En rendant son système flexible, le fournisseur s'assure de pouvoir dégainer une nouvelle protection dès qu'une faille théorique pointera le bout de son nez.

Le calendrier est serré, pour ne pas dire sportif. Avec les standards actuels voués à disparaître après 2030, NordVPN joue la montre. Réussir à synchroniser l'authentification post-quantique entre le client et le serveur sans transformer votre connexion fibre en vieux modem 56k est un défi technique majeur. D'autant que cette protection de luxe sera réservée au protocole maison NordLynx. Les irréductibles d'OpenVPN ou des fonctions exotiques comme le Réseau maillé devront, pour l'instant, se contenter de la sécurité classique.