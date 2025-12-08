Dans le détail, la nouvelle protection des mails intégrée à NordVPN repose sur un fonctionnement très direct. Lorsque l’on ouvre un courriel dans un navigateur compatible avec le service, le module analyse les liens visibles dans le corps du texte et contrôle leur réputation à partir de bases regroupant des sites malveillants connus. Si l’un d’eux renvoie vers une destination douteuse, une icône d’avertissement apparaît à proximité du lien concerné et une bannière en haut du message récapitule les risques identifiés.

NordVPN précise que l’analyse se limite aux URL, ce qui exclut le contenu du message lui-même. Une partie du traitement s’effectue sur l’appareil afin de limiter les échanges réseau, tandis que les serveurs du fournisseur se chargent uniquement de vérifier la réputation des liens détectés.

La fonctionnalité couvre donc un usage bien circonscrit. Elle fonctionne pour l’heure exclusivement avec Gmail et Yahoo Mail, consultés directement dans un navigateur, les clients mail natifs n’étant pas concernés et les liens masqués ou chargés en arrière-plan échappant à la détection. En clair, le dispositif vise surtout à parer les situations de phishing les plus courantes, susceptibles de rediriger les victimes vers une page piégée ou de provoquer un téléchargement non souhaité, sans pour autant se substituer à un antivirus ni à des habitudes de navigation prudentes.