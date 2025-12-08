NordVPN poursuit l’expansion de ses outils de sécurité avec une fonction tournée vers les menaces les plus courantes. Une évolution qui confirme la place désormais centrale prise par la protection hors réseau dans les offres VPN grand public.
NordVPN enrichit encore sa solution Anti-menaces Pro sur macOS et Windows avec une nouvelle fonction de protection des mails. L’outil analyse en temps réel les liens dans les courriels et signale ceux qui mènent à des pages de phishing, des escroqueries ou des sites connus pour diffuser des logiciels malveillants. L’annonce est assez modeste sur le plan technique, mais elle s’inscrit dans un mouvement déjà amorcé par d’autres acteurs comme Surfshark, qui a récemment lancé un vérificateur de mails frauduleux pour Gmail.
Une analyse locale des liens pour prévenir les attaques les plus courantes
Dans le détail, la nouvelle protection des mails intégrée à NordVPN repose sur un fonctionnement très direct. Lorsque l’on ouvre un courriel dans un navigateur compatible avec le service, le module analyse les liens visibles dans le corps du texte et contrôle leur réputation à partir de bases regroupant des sites malveillants connus. Si l’un d’eux renvoie vers une destination douteuse, une icône d’avertissement apparaît à proximité du lien concerné et une bannière en haut du message récapitule les risques identifiés.
NordVPN précise que l’analyse se limite aux URL, ce qui exclut le contenu du message lui-même. Une partie du traitement s’effectue sur l’appareil afin de limiter les échanges réseau, tandis que les serveurs du fournisseur se chargent uniquement de vérifier la réputation des liens détectés.
La fonctionnalité couvre donc un usage bien circonscrit. Elle fonctionne pour l’heure exclusivement avec Gmail et Yahoo Mail, consultés directement dans un navigateur, les clients mail natifs n’étant pas concernés et les liens masqués ou chargés en arrière-plan échappant à la détection. En clair, le dispositif vise surtout à parer les situations de phishing les plus courantes, susceptibles de rediriger les victimes vers une page piégée ou de provoquer un téléchargement non souhaité, sans pour autant se substituer à un antivirus ni à des habitudes de navigation prudentes.
Un filtre anti-phishing qui en dit long sur l’évolution des VPN
L’ajout d’un filtre anti-phishing n’a rien d’un détail dans la stratégie de NordVPN. Le fournisseur s’inscrit dans une dynamique plus large qui touche désormais l’ensemble du marché, où le VPN ne se limite plus à chiffrer le trafic ou masquer l’adresse IP. Les principaux acteurs renforcent leurs outils additionnels à un rythme soutenu, avec des fonctions qui dépassent leur périmètre historique, du blocage de traqueurs à l’analyse de fichiers suspects, en passant par la surveillance d’adresses mail compromises et la détection d’activités douteuses sur le web.
On pourrait en partie expliquer ce virage par la maturité technique du marché. Les services affichent aujourd’hui des performances comparables, s’appuient sur des protocoles similaires et avancent des garanties proches en matière de confidentialité. Pour exister dans cet environnement homogène, ils multiplient donc les fonctions de protection autour du cœur VPN, dans l’idée d’accompagner l’internaute dans davantage de situations du quotidien. Internaute qui, soit dit en passant, associe encore souvent le concept de réseau privé virtuel à une protection générale contre les menaces en ligne, ce qui n’est pas censé être le cas. Un module qui détecte les liens malveillants peut éviter des pièges évidents et réduire l’impact des campagnes de phishing les plus basiques, mais il peut également entretenir l’illusion d’une sécurité totale qu’un VPN ne peut pas garantir.
On rappellera à toutes fins utiles que cette logique d’évolution poussée soulève aussi des questions de confiance. À mesure que l’on adopte des options de protection qui n’ont rien à voir avec la mission originale du VPN, à savoir la protection du réseau, on élargit mécaniquement le périmètre technique confié au fournisseur, ce qui implique un niveau de transparence d’autant plus élevé sur la manière dont les données sont traitées.
