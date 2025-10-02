Historiquement, un VPN sert surtout à chiffrer le trafic et à masquer l’adresse IP. Ici, on s’éloigne de ce périmètre classique pour toucher directement à la sécurité du poste et du navigateur, avec un service dont le champ d’action s’approche désormais de celui d’un anti-malware léger ou d’un outil de veille de compromission.

Alors est-ce vraiment le rôle d’un VPN d’inspecter localement des artefacts de session pour les comparer à des bases criminelles ? D’un point de vue puriste, non. D’un point de vue marché, oui : la plupart des acteurs empilent aujourd'hui anti-pubs, DNS filtrants, détection de fuites ou analyse des téléchargements suspects.

Si vous décidez de vous en remettre à ces modules additionnels, la vraie question doit donc moins porter sur l’élargissement du périmètre que sur la qualité de l’implémentation et sur le niveau de transparence proposé à l’internaute. Pour fonctionner, l’outil observe les cookies présents sur l’appareil et en extrait des éléments partiels, hachés avant d’être comparés à une base interne. L’approche limite certes l’exposition des données, mais elle étend tout de même la surface de confiance accordée à l’application. D’où la nécessité d’obtenir des garanties solides en matière de sécurité et de confidentialité concernant le périmètre exact de l’analyse, les sites pris en charge, l’absence de conservation des jetons côté serveur et, idéalement, des audits indépendants (ce qui n’est pour l’instant pas le cas pour cette fonction spécifique).

On en profitera pour rappeler que les cookies de session eux-mêmes constituent un réel enjeu de cybersécurité. Une fois dérobés, ils permettent de contourner l’authentification forte et d’accéder à un compte comme si l’utilisateur était déjà connecté. Les infostealers en font commerce, donc détecter qu’un token identique circule dans des dumps peut contribuer à limiter la casse.

C’est utile, mais c’est surtout réactif : l’alerte ne se manifeste que quand le cookie a déjà été exfiltré et indexé quelque part. L’outil ne bloque pas le vol, ne révoque pas la session à votre place, et sa couverture dépend des navigateurs, des sites surveillés, des dépôts criminels accessibles à NordVPN ainsi que du délai d’actualisation de la base de données comparatives. Entre la compromission et son signalement, il peut ainsi s’écouler plusieurs heures, voire plusieurs jours.