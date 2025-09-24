L’intérêt de centraliser ces protections dans un même service est évident, mais il amène aussi à s’interroger sur la façon dont un VPN peut étendre ses fonctions sans altérer ses garanties de confidentialité. NordVPN insiste sur le fait que cette analyse reste limitée aux adresses de wallets détectées et que sa politique de no-log demeure inchangée. Aux internautes ensuite de décider de l’équilibre qu’ils souhaitent établir entre confidentialité stricte et sécurité renforcée.

Dans tous les cas, ce type d’outil, aussi pratique soit-il, ne doit pas vous dispenser de faire preuve de vigilance. Les adresses frauduleuses changent vite et les listes de blocage ne sont jamais exhaustives. Pour limiter les risques, mieux vaut continuer à vérifier manuellement une adresse avant de valider un transfert, en comparant au moins les premiers et les derniers caractères, ou en testant de petites sommes pour limiter la casse en cas d’arnaque.

Les portefeuilles matériels restent par ailleurs une référence pour protéger ses clés privées, puisqu’ils les isolent de l’ordinateur ou du smartphone. Enfin, une bonne hygiène cyber passe aussi par l’activation de l’authentification à deux facteurs et par la mise à jour régulière du navigateur et de ses extensions, ce qui réduit considérablement les risques de piratage et d’exploitation de failles. Autant de précautions qui, combinées à des outils de vérification automatisée, renforcent la sécurité des transactions sans créer de faux sentiment d’immunité.