En 2025, les fraudes liées aux cryptomonnaies se comptent déjà en milliards. Pour lutter contre les wallets piégés, NordVPN dégaine un outil de détection intégré à son service.
Les escroqueries liées aux cryptomonnaies ont beau changer de visage, elles reposent souvent sur le même ressort : pousser les victimes à envoyer leurs fonds vers une adresse piégée. Des faux airdrops aux campagnes de phishing, en passant par de faux sites d’investissement, des infostealers capables de remplacer une adresse copiée dans le presse-papiers ou encore des extensions de navigateur présentées comme des outils de trading ou des plateformes d’exchange, les stratagèmes ne manquent pas. Des bases de données recensant ces adresses circulent déjà, mais NordVPN a choisi de les intégrer directement dans son VPN.
Du VPN à la cybersécurité intégrée
Concrètement, le vérificateur d’adresses intégré par NordVPN fonctionne de manière assez simple. Lorsqu’une page web contient une suite de caractères correspondant au format d’un portefeuille crypto, l’application la compare à une base recensant celles déjà signalées pour fraude. En cas de correspondance, vous recevez une alerte et êtes invité à faire preuve de vigilance. Le traitement se fait localement, seule l’adresse étant transmise pour vérification, sans données personnelles associées.
La fonction fait partie du module Protection Anti-menaces Pro, qui a progressivement élargi son périmètre d’action. Conçu au départ pour bloquer la publicité et le tracking, il comprend désormais aussi des filtres anti-phishing, anti-malware, anti-scam et des outils d’analyse de fichiers téléchargés. Comme d’autres acteurs du secteur, NordVPN tend ainsi à dépasser son rôle initialement cantonné au chiffrement du trafic et à la dissimulation de l’adresse IP pour se rapprocher des suites de cybersécurité proposées depuis longtemps par les éditeurs d’antivirus.
Un outil pratique, mais pas une garantie absolue
L’intérêt de centraliser ces protections dans un même service est évident, mais il amène aussi à s’interroger sur la façon dont un VPN peut étendre ses fonctions sans altérer ses garanties de confidentialité. NordVPN insiste sur le fait que cette analyse reste limitée aux adresses de wallets détectées et que sa politique de no-log demeure inchangée. Aux internautes ensuite de décider de l’équilibre qu’ils souhaitent établir entre confidentialité stricte et sécurité renforcée.
Dans tous les cas, ce type d’outil, aussi pratique soit-il, ne doit pas vous dispenser de faire preuve de vigilance. Les adresses frauduleuses changent vite et les listes de blocage ne sont jamais exhaustives. Pour limiter les risques, mieux vaut continuer à vérifier manuellement une adresse avant de valider un transfert, en comparant au moins les premiers et les derniers caractères, ou en testant de petites sommes pour limiter la casse en cas d’arnaque.
Les portefeuilles matériels restent par ailleurs une référence pour protéger ses clés privées, puisqu’ils les isolent de l’ordinateur ou du smartphone. Enfin, une bonne hygiène cyber passe aussi par l’activation de l’authentification à deux facteurs et par la mise à jour régulière du navigateur et de ses extensions, ce qui réduit considérablement les risques de piratage et d’exploitation de failles. Autant de précautions qui, combinées à des outils de vérification automatisée, renforcent la sécurité des transactions sans créer de faux sentiment d’immunité.
- storage8000 serveurs
- language126 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le réseau Mesh
NordVPN améliore sa couverture mondiale et ses options, mais perd en qualité de performances. NordLynx offre toujours des débits satisfaisants pour répondre aux usages web classiques, mais il perd légèrement en efficacité cette année. En contrepartie, le fournisseur développe régulièrement de nouvelles fonctionnalités destinées à enrichir la navigation. Aujourd’hui, il outrepasse son statut de VPN et s'impose comme un écosystème dédié à la confidentialité, ce qui lui permet de maintenir un bon rapport qualité-prix. L'abonnement NordVPN Avancé inclut VPN + NordPass (gestionnaire de mots de passe) tandis que la formule NordVPN Premium inclut VPN + NordPass + NordLocker (Stockage cloud sécurisé).
- Bonnes performances avec NordLynx
- Streaming (dont Netflix US) et accès TV très efficaces
- Très grand nombre de serveurs
- Serveurs RAM colocalisés infogérés
- Réactivité du support client
- Configuration routeur complexe
- Pas d'infos sur l'état de charge des serveurs
- Performances OpenVPN décevantes