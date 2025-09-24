Les victimes pensaient placer leur argent sur des plateformes d’investissement solides, au design soigné et aux promesses de rendements rapides. En réalité, une partie des fonds était immédiatement détournée vers des comptes bancaires en Lituanie, utilisés pour blanchir l’argent. Et lorsqu’elles tentaient de récupérer leurs mises, de nouveaux frais venaient gonfler la facture avant que les sites frauduleux ne disparaissent définitivement. Pour certains investisseurs, la perte a été totale.

L’arnaque a tourné pendant des années grâce à un réseau structuré couvrant 23 pays, impliqués à la fois dans le recrutement de victimes et dans le transit des flux financiers. Au total, plus de 100 personnes ont été flouées en Allemagne, en France, en Italie ou encore en Espagne, pour un préjudice estimé à plus de 100 millions d’euros.

Pour y mettre fin, les autorités ont mené début septembre une opération concertée qui a mobilisé l’Espagne, le Portugal, l’Italie, la Roumanie et la Bulgarie, avec le soutien des équipes spécialisées de Lituanie. Cinq perquisitions ont permis de saisir des comptes bancaires et divers actifs financiers, et d’arrêter les cinq suspects, dont le principal auteur présumé, poursuivi pour fraude à grande échelle et blanchiment d’argent.