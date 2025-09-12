Une nouvelle arnaque aux sites miroirs frappe les épargnants français. L'un d'eux, un retraité alsacien, en a fait les frais, puisqu'il a perdu 539 000 euros sur un faux site Trade Republic.
Les cybercriminels perfectionnent leurs techniques d'escroquerie bancaire en ligne, et s'aident pour cela des sites miroirs, ces copies parfaites de plateformes légitimes. Même les investisseurs expérimentés peuvent tomber dans le piège. Un Alsacien, retraité, a été victime d'un faux site de Trade Republic, et il y a laissé des plumes. « J'ai plus un rond », confie-t-il à ici Alsace. Retour sur sa fâcheuse histoire.
Des cybercriminels qui maîtrisent parfaitement les codes de confiance
En janvier 2023, tout commence par un e-mail signé Trade Republic, cette néobanque allemande réputée dans l'écosystème fintech européen, en outre bien connue en France. Les cybercriminels ont parfaitement reproduit l'identité visuelle de la néobanque, avec une charte graphique, des typographies et codes couleurs fidèles à la version originale. L'illusion, parfaite, défiait toute détection à l'œil nu.
Les escrocs ont une stratégie commerciale très convaincante. Des brochures arrivaient par courrier postal, puis des entretiens téléphoniques s'enchaînaient avec un prétendu conseiller. « J'ai été pris en main par un certain Monsieur Andrieux qui m'a présenté les produits et m'a dit, en bon père de famille, vous n'allez pas prendre de risque, vous allez placer dans de la SCPI, sur des centres commerciaux à Barcelone », explique le malheureux retraité, qui a perdu toutes ses économies dans cette histoire, 539 000 euros.
Sur le moment, la victime prend ses précautions en vérifiant que ces centres commerciaux existent réellement. Rassuré, l'homme ouvre finalement un compte dans cette banque qu'il croit authentique. Pourtant, malgré cette prudence, il est tombé dans le piège tendu par les cybercriminels.
Le faux site Trade Republic a fonctionné parfaitement pendant des mois
Le faux site sur lequel le retraité s'était rendu fonctionnait apparemment sans problème. « Immédiatement, j'avais un mot de passe et le site et un accès et tout collait », raconte le retraité. Dès qu'il effectuait des transferts, ces derniers apparaissaient en même temps, une impression de temps réel qui rend encore plus convaincant le stratagème des escrocs. Pendant des mois, tout semblait normal et l'argent investi apparaissait bien sur son compte en ligne.
La chute fut brutale pour l'Alsacien. « C'est là qu'une ligne rouge s'est affichée. Retrait refusé », se souvient-il. Les tentatives d'extorsion ont été nombreuses ensuite, les fraudeurs lui réclamant une mystérieuse « flat tax » pour débloquer les fonds. L'Autorité de contrôle allemande a fini par confirmer la supercherie, les adresses utilisées ne correspondaient à aucun service officiel.
Malgré cette gigantesque perte d'argent, l'Alsacien garde le moral. S'il a sur le moment craqué, quoi de plus normal d'ailleurs, il confirme être très philosophe, fidèle à lui-même « J'ai dit bon, je ne vais pas commettre l'irréparable, ça n'a pas de sens, j'ai mon chien. » Derrière la tristesse de cette histoire, surgit l'occasion d'appeler à la prudence face à tout ce qui peut sembler être trop beau, en ligne ou ailleurs.