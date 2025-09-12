Les escrocs ont une stratégie commerciale très convaincante. Des brochures arrivaient par courrier postal, puis des entretiens téléphoniques s'enchaînaient avec un prétendu conseiller. « J'ai été pris en main par un certain Monsieur Andrieux qui m'a présenté les produits et m'a dit, en bon père de famille, vous n'allez pas prendre de risque, vous allez placer dans de la SCPI, sur des centres commerciaux à Barcelone », explique le malheureux retraité, qui a perdu toutes ses économies dans cette histoire, 539 000 euros.