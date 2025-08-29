pecore

Ces escrocs cherchent des personnes qui ne maitrisent pas bien l’outil informatique et qui ne connaissent pas bien les démarches pour accéder à un certain type de bien ou de service. Ils peuvent bien essuyer des milliers de refus, il en suffit d’une pour gagner le jackpot.

On fait les esprits forts, mais combien d’entre nous, moi le premier, ont bénéficié de conseils de proches (parents, amis, conjoint) pour leur premier achat immobilier, ou toute autre démarche un peu risquée et un peu nouvelle. Il est tellement facile de se perdre dans la jungle des démarches et dans les termes techniques.