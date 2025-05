Le journaliste Thibaut Martinez-Delcayrou a été victime d'une arnaque au faux conseiller bancaire, qu'il a relaté dans son livre « Les Caméléons : enquête sur l'arnaque aux faux conseillers bancaires. » L'homme a en effet expérimenté cette arnaque, en ayant en 2023 au bout du fil un escroc qui s'était présenté comme conseiller bancaire et avait réussi à apparaître très convaincant en restituant toutes les informations du client.

Le conseiller lui parle alors de faux virements. « Je suis un peu méfiant quand même quand on parle d'argent, on se demande qui est au bout du fil et on me rassure très vite en me donnant toutes mes informations confidentielles » décrit Thibaut Martinez-Delcayrou. Il indique ensuite avoir reçu un SMS pour soi-disant annuler les virements, mais qui en fait permettait de valider un achat.

Et le problème serait massif. « C'est une arnaque qui me concerne sur le moment, mais qui a fait des ravages en France et fait plus d'un million de victimes » nous apprend le journaliste.