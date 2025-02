Pour être plus efficaces, les arnaques sur les réseaux sociaux ciblent plus que jamais les émotions les plus profondes des utilisateurs. Une habitante de Chiché, dans les Deux-Sèvres, vient d'en faire la douloureuse expérience avec une escroquerie aussi odieuse qu'élaborée. Cette femme de 68 ans, qui souhaitait simplement adopter un chiot, s'est retrouvée piégée dans un scénario digne d'un film : faux accident, transport en hélicoptère imaginaire et demandes de paiements successives. Elle a perdu 6 271 euros.