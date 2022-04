Google : n'achetez pas votre chien sur Internet

Les escroqueries aux animaux de compagnie ont pris de l'ampleur, surtout depuis le début de la pandémie de COVID-19. Le Better Business Bureau, qui vise à répondre aux questions des clients sur l'accréditation et la fiabilité des commerçants et des entreprises, estime que 35 % des escroqueries signalées en ligne mettent en scène des animaux de compagnie. Pour les seuls États-Unis, le FBI et la FTC estiment à 650 millions dollars par an le montant des escroqueries subies par les personnes âgées dans le pays.