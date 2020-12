Google dope son moteur d'AR avec du maquillage virtuel et plus d'animaux en 3D

Pour enrichir l'expérience utilisateur au sein de son moteur de recherche, Google annonce avoir travaillé avec les sociétés ModiFace et Perfect Corp, deux entreprises spécialisées dans la réalité augmentée pour virtualiser le rendu des produits de beauté.

Ces partenariats permettent à Google d'enrichir son moteur de recherche en proposant d'emblée de visualiser le rendu de plusieurs milliers de produits (rouge à lèvres, fard à paupières…) directement depuis la page des résultats et sur différentes pigmentations de peau.

Les produits répertoriés par les partenaires de Google incluent les marques L’Oréal, MAC Cosmetics, Black Opal et Charlotte Tilbury.

Google entend aller plus loin et annonce la possibilité d'« essayer » divers produits de beauté directement depuis l'application Google. Plus précisément, il s'agit bien entendu de filtres de réalité augmentée.