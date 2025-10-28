L'entreprise néerlandaise de cybersécurité enrichit sa suite de protection avec un détecteur d'emails frauduleux. Cette nouvelle fonction vient compléter l'extension Chrome de Surfshark et cible spécifiquement - pour l'heure - les utilisateurs de la messagerie de Google. Le principe est simple : lorsque l'option est activée, sous chaque entête des emails, un bouton permet de passer en revue les messages suspects en un clic.

Le détecteur s'appuie sur un ensemble d'algorithmes d'intelligence artificielle lesquels examinent plusieurs éléments. L'outil ne se contente pas d'analyser le contenu du message. Un porte-parole de la société nous expliquait en septembre que l'extension prend en compte une vingtaine de paramètres. Parmi ces derniers, nous retrouvons les informations de contact mentionnées au sein du message (adresse postale, numéro de téléphone), l'adresse email de l'expéditeur, le nom de domaine, les informations whois...