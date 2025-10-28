Après avoir dévoilé ses filtres de contrôle parental, l'éditeur Surfshark intègre désormais un outil de détection des emails frauduleux. Ce dernier est directement embarqué au sein de son extension Chrome.
L'éditeur de VPN Surfshark continue d'enrichir les souscriptions One et One+, et peut désormais identifier les tentatives d'hameçonnage ciblant votre compte Gmail grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle.
Une analyse multi-critère en un clic
L'entreprise néerlandaise de cybersécurité enrichit sa suite de protection avec un détecteur d'emails frauduleux. Cette nouvelle fonction vient compléter l'extension Chrome de Surfshark et cible spécifiquement - pour l'heure - les utilisateurs de la messagerie de Google. Le principe est simple : lorsque l'option est activée, sous chaque entête des emails, un bouton permet de passer en revue les messages suspects en un clic.
Le détecteur s'appuie sur un ensemble d'algorithmes d'intelligence artificielle lesquels examinent plusieurs éléments. L'outil ne se contente pas d'analyser le contenu du message. Un porte-parole de la société nous expliquait en septembre que l'extension prend en compte une vingtaine de paramètres. Parmi ces derniers, nous retrouvons les informations de contact mentionnées au sein du message (adresse postale, numéro de téléphone), l'adresse email de l'expéditeur, le nom de domaine, les informations whois...
Nedas Kazlauskas, chef de produit chez Surfshark, précise que neuf arnaques sur dix proviennent quand même directement du corps des emails plutôt que de pièces jointes. L'outil se concentre donc sur l'analyse du texte et des liens intégrés. Il est capable d'identifier un certain nombre de fraudes, notamment les fausses boutiques, les systèmes de Ponzi, les scams de cryptomonnaies et les traditionnels malwares et hoaxes en tout genre. .
Selon l'entreprise, on estime à 3,4 milliards le nombre d'emails de phishing envoyés chaque jour, tandis que 1,5 million de nouveaux sites frauduleux apparaissent chaque mois. Au cours d'une démo technique, Bartosz Moskwik et Miguel Fornes, respectivement ingénieur en cybersécurité et responsable de la gouvernance et de la sécurité chez Surfshark, nous ont montré à quel point il est facile de cloner un site sur son propre nom de domaine à des fins malveillantes.
La société néerlandaise précise que l'analyse s'effectue exclusivement sur des serveurs qu'elle contrôle entièrement. Les données ne sont jamais stockées sur des plateformes externes susceptibles de les exploiter pour entraîner des modèles d'IA. Elle précise par ailleurs qu'après chaque vérification, les informations sont supprimées.
