Initialement, QUIC n’a rien d’un outil d’évasion. Conçu par Google pour accélérer les connexions web, il a depuis été standardisé par l’IETF et sert désormais de base au protocole HTTP/3. Contrairement à TCP, sur lequel reposaient les générations précédentes du web, QUIC s’exécute sur UDP et intègre nativement le chiffrement et la gestion de session. Autrement dit, il modernise la couche de transport et tend à s’imposer peu à peu dans les services en ligne les plus utilisés.

Mullvad s’appuie sur cette architecture pour encapsuler les paquets WireGuard dans un flux HTTP/3, via le protocole MASQUE standardisé par l’IETF également. Aux yeux d’un pare-feu, le trafic du VPN se fond donc dans le décor. Les internautes peuvent ainsi espérer se connecter dans des environnements où WireGuard ou d’autres méthodes d’obfuscation sont habituellement bloqués.

Sur mobile, la fonctionnalité s’active automatiquement après plusieurs échecs de connexion, mais peut aussi être forcée dans les paramètres WireGuard. L’objectif est de maintenir une connexion stable sans exiger d’intervention manuelle.

Cette extension mobile s’inscrit dans la continuité de la stratégie de Mullvad, qui privilégie les garanties techniques vérifiables à la simple confiance. Après la généralisation de sa protection post quantique, le lancement de son double relais indépendant avec Obscura, puis l’intégration de la techno DAITA contre l’analyse de trafic par IA, le fournisseur suédois consolide encore un peu plus son image d’irréductible du VPN, capable de conjuguer performance, discrétion et transparence.