Après les PC, c’est au tour des smartphones d’accueillir le camouflage QUIC de Mullvad. Une mise à jour qui rend son VPN plus discret que jamais, même dans les réseaux les plus verrouillés.
Sur Android et iOS, Mullvad déploie une nouvelle arme contre la censure numérique. L’obfuscation QUIC, déjà introduite sur desktop, permet désormais de dissimuler le trafic WireGuard mobile derrière un flux web classique. En reproduisant le comportement d’une navigation ordinaire, le VPN peut ainsi contourner les blocages imposés par certains États, universités ou fournisseurs d’accès à Internet, sans altérer les performances du protocole.
QUIC, le camouflage parfait pour WireGuard
Initialement, QUIC n’a rien d’un outil d’évasion. Conçu par Google pour accélérer les connexions web, il a depuis été standardisé par l’IETF et sert désormais de base au protocole HTTP/3. Contrairement à TCP, sur lequel reposaient les générations précédentes du web, QUIC s’exécute sur UDP et intègre nativement le chiffrement et la gestion de session. Autrement dit, il modernise la couche de transport et tend à s’imposer peu à peu dans les services en ligne les plus utilisés.
Mullvad s’appuie sur cette architecture pour encapsuler les paquets WireGuard dans un flux HTTP/3, via le protocole MASQUE standardisé par l’IETF également. Aux yeux d’un pare-feu, le trafic du VPN se fond donc dans le décor. Les internautes peuvent ainsi espérer se connecter dans des environnements où WireGuard ou d’autres méthodes d’obfuscation sont habituellement bloqués.
Sur mobile, la fonctionnalité s’active automatiquement après plusieurs échecs de connexion, mais peut aussi être forcée dans les paramètres WireGuard. L’objectif est de maintenir une connexion stable sans exiger d’intervention manuelle.
Cette extension mobile s’inscrit dans la continuité de la stratégie de Mullvad, qui privilégie les garanties techniques vérifiables à la simple confiance. Après la généralisation de sa protection post quantique, le lancement de son double relais indépendant avec Obscura, puis l’intégration de la techno DAITA contre l’analyse de trafic par IA, le fournisseur suédois consolide encore un peu plus son image d’irréductible du VPN, capable de conjuguer performance, discrétion et transparence.
- storage695 serveurs
- language46 pays couverts
- lan5 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le plus rapide
Suédois, mais bien plus soucieux du respect de la vie privée que certains concurrents pourtant domiciliés en dehors des 5/9/14 Eyes, Mullvad tire sa très grande force de toutes les technologies destinées à renforcer l'anonymat qu'il met à disposition des internautes. Inscriptions et moyens de paiement anonymes, intégration de technologies de protection des données privées avancée (DAITA, bouclier post-quantique), transparence concernant la composition de son infrastructure : tout ou presque, chez Mullvad, tend à prouver sa solidité.
On ajoutera qu'il affiche d'excellents débits avec WireGuard, rencontre peu de problèmes de connexion et dispose d'une infrastructure fiable, malgré son parc de serveurs moins impressionnant que ceux mis en avant par ses rivaux.
- Transparence de l'entreprise
- Pas de création de compte utilisateur
- Bouclier post-quantique
- Technologie DAITA
- Excellents débits avec WireGuard
- Interface qui gagnerait à être plus intuitive et flexible
- Domicilié en Suède (membre des 14 Eyes)
- Seulement 695 serveurs dans 46 pays (dont le tiers aux USA)