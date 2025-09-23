NordWhisper, le protocole maison de NordVPN conçu pour contourner les blocages réseau, est désormais disponible sur iOS. Une extension attendue, alors que l’outil avait déjà fait son apparition sur Windows, Android et Linux en début d’année.
Pensé pour les environnements restrictifs, ce protocole vise à offrir une alternative lorsque les standards comme OpenVPN ou NordLynx échouent à établir une connexion. Contrairement à ces derniers, NordWhisper ne cherche pas à maximiser la vitesse mais à assurer la connectivité dans des conditions difficiles. Avec son arrivée sur iOS, NordVPN complète ainsi son déploiement sur les principales plateformes grand public. Un décalage qui tient en partie aux contraintes propres à l’écosystème Apple, qui encadre très étroitement les applications réseau et impose des règles d’intégration plus strictes que sur Windows, Android ou Linux.
Le camouflage comme solution aux blocages réseau
Pour la faire courte, NordWhisper repose sur une technique de tunneling web qui fait passer le trafic VPN pour du trafic ordinaire, plus difficile à repérer par les pare-feu et autres systèmes de filtres avancés. L’objectif est ici de permettre la connexion au réseau privé virtuel là où les signatures propres aux protocoles traditionnels sont bloquées, au prix toutefois d’une perte de performance.
NordWhisper peut en effet se montrer moins rapide que NordLynx ou OpenVPN, le trafic étant ré-encapsulé dans un second tunnel pour masquer son origine. Il est également incompatible avec certaines fonctions comme l’IP dédiée, les serveurs P2P ou Onion Over VPN, qui reposent sur un adressage et des types de trafic spécifiques et donc plus compliqués à dissimuler dans un flux web classique.
Avec ce développement, NordVPN s’inscrit dans une tendance plus large. Plusieurs fournisseurs misent déjà sur des protocoles obfusqués pour répondre au durcissement des politiques de réseaux filtrés. Proton VPN propose son protocole Stealth, VyprVPN mise sur Chameleon, Astrill sur Stealth VPN, tandis que Mullvad utilise QUIC pour masquer WireGuard derrière un trafic web en apparence banal. Les approches diffèrent, mais la finalité est la même, maintenir un accès chiffré et fonctionnel sur dans des environnements plus restrictifs.
- storage8000 serveurs
- language126 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le réseau Mesh
NordVPN améliore sa couverture mondiale et ses options, mais perd en qualité de performances. NordLynx offre toujours des débits satisfaisants pour répondre aux usages web classiques, mais il perd légèrement en efficacité cette année. En contrepartie, le fournisseur développe régulièrement de nouvelles fonctionnalités destinées à enrichir la navigation. Aujourd’hui, il outrepasse son statut de VPN et s'impose comme un écosystème dédié à la confidentialité, ce qui lui permet de maintenir un bon rapport qualité-prix. L'abonnement NordVPN Avancé inclut VPN + NordPass (gestionnaire de mots de passe) tandis que la formule NordVPN Premium inclut VPN + NordPass + NordLocker (Stockage cloud sécurisé).
- Bonnes performances avec NordLynx
- Streaming (dont Netflix US) et accès TV très efficaces
- Très grand nombre de serveurs
- Serveurs RAM colocalisés infogérés
- Réactivité du support client
- Configuration routeur complexe
- Pas d'infos sur l'état de charge des serveurs
- Performances OpenVPN décevantes