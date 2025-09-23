Pour la faire courte, NordWhisper repose sur une technique de tunneling web qui fait passer le trafic VPN pour du trafic ordinaire, plus difficile à repérer par les pare-feu et autres systèmes de filtres avancés. L’objectif est ici de permettre la connexion au réseau privé virtuel là où les signatures propres aux protocoles traditionnels sont bloquées, au prix toutefois d’une perte de performance.

NordWhisper peut en effet se montrer moins rapide que NordLynx ou OpenVPN, le trafic étant ré-encapsulé dans un second tunnel pour masquer son origine. Il est également incompatible avec certaines fonctions comme l’IP dédiée, les serveurs P2P ou Onion Over VPN, qui reposent sur un adressage et des types de trafic spécifiques et donc plus compliqués à dissimuler dans un flux web classique.

Avec ce développement, NordVPN s’inscrit dans une tendance plus large. Plusieurs fournisseurs misent déjà sur des protocoles obfusqués pour répondre au durcissement des politiques de réseaux filtrés. Proton VPN propose son protocole Stealth, VyprVPN mise sur Chameleon, Astrill sur Stealth VPN, tandis que Mullvad utilise QUIC pour masquer WireGuard derrière un trafic web en apparence banal. Les approches diffèrent, mais la finalité est la même, maintenir un accès chiffré et fonctionnel sur dans des environnements plus restrictifs.