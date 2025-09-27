Car la vraie question n’est pas de savoir si mVPN mérite son nom, mais qui tient l’extrémité du tunnel. Un VPN sert souvent à soustraire son trafic au regard de son FAI. Or, ici, c’est l’opérateur qui orchestre le chiffrement depuis l’appareil mobile de l’abonné, puis le déchiffrement sur ses propres serveurs. En clair, même si les données sont protégées entre votre téléphone et l’infrastructure de Free, l’opérateur peut techniquement associer chaque session à votre ligne mobile, observer les métadonnées de vos connexions (adresses IP de destination, noms de domaine via SNI, volumes échangés…), et ne fournit aucune forme de confidentialité forte vis-à-vis de lui-même.

À cela s’ajoute un flou complet sur la technologie employée. Free parle de chiffrement de bout en bout, mais ne précise ni le protocole utilisé ni les algorithmes retenus. On ignore s’il s’agit d’un standard du marché comme IPsec, WireGuard ou OpenVPN, ou d’une implémentation propriétaire reposant sur TLS ou un proxy HTTPS. Le seul élément a priori certain, c’est que le trafic est chiffré jusqu’aux serveurs de l’opérateur, puis déchiffré pour être envoyé vers Internet.

C’est aussi à ce niveau que s’opère le filtrage anti-malware vanté par Free. Destiné à bloquer les liens piégés envoyés par SMS ou par mail, il repose sur un traitement côté réseau et sur des listes maintenues par l’opérateur. Une idée rassurante pour beaucoup, mais qui s’éloigne déjà de l’idée du vrai tunnel chiffré et neutre que recherchent celles et ceux qui privilégient la confidentialité.