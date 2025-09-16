Encore une fois, Free marque les esprits et devient le premier opérateur télécom au monde à inclure, gratuitement, un VPN maison et grand public sur son réseau mobile. Ce dernier est directement proposé à ses abonnés mobiles.
Free frappe un grand coup ! L'opérateur de Xavier Niel vient d'annoncer, mardi 16 septembre 2025, le lancement de son service VPN, baptisé mVPN, qui intègre directement son cœur de réseau mobile. Il est le premier opérateur au monde à le faire. Le VPN est désormais gratuitement proposé aux titulaires d'un forfait mobile Free, à l'exception du mini forfait 2 euros.
Free réalise une prouesse technique mondiale avec mVPN
Free mVPN est une première mondiale en matière d'infrastructures télécoms. Car contrairement aux VPN traditionnels qui nécessitent des applications tierces, ce service est directement intégré au cœur du réseau mobile de l'opérateur. L'architecture assez unique de la proposition permet sur le papier un chiffrement de bout en bout optimal et une sécurité renforcée pour tous les utilisateurs.
Le service se destine à offrir une protection complète contre les menaces numériques. Si un abonné clique sur un lien malveillant reçu par e-mail ou SMS, Free mVPN bloque automatiquement l'accès au site dangereux. Et la fonction de filtrage s'ajoute à la confidentialité garantie lors de chaque navigation, qui offre une protection renforcée contre les contenus frauduleux et malveillants.
Point sensible, les données transitent exclusivement par des serveurs européens, actuellement situés en Italie et aux Pays-Bas. De quoi respecter les standards de protection des données du Vieux continent. Free prévoit d'ailleurs de permettre prochainement à ses utilisateurs de choisir leur pays de sortie.
Free démocratise l'accès aux VPN avec une offre gratuite
Fidèle à sa philosophie disruptive, Free inclut ce VPN sans aucun surcoût dans ses forfaits Free 5G et Série Free, ses deux principales offres sur mobile. En gros, oui, le réseau virtuel privé maison de Free est bien gratuit. « Un VPN, ça ne devrait pas être un luxe réservé à quelques-uns. Alors on a décidé de l’intégrer à vos forfaits, directement et sans surcoût, comme l’illimité ou la 5G. Encore une fois, Free rend du pouvoir d’achat aux Français », commente ce matin Xavier Niel, le fondateur de l'opérateur.
L'utilisation du VPN est on ne peut plus simple. Il n'y a aucune application à télécharger, et aucun engagement long terme : tout se passe en un clic depuis l'Espace Abonné ou l'application Free, dans la rubrique « Mes options ». Le service s'active alors pour 12 heures avant de se désactiver automatiquement, ce qui permet aux utilisateurs de retrouver leur connexion locale sans manipulation.
Plus de 40% des Français ont déjà utilisé un VPN, mais ces services restent souvent payants et contraignants. Sans quota de données et accessible depuis tous les appareils en partage de connexion, Free mVPN lève, il faut le dire, tous les freins traditionnels. Notons que le service est disponible uniquement depuis la France métropolitaine. Il présente aussi une limitation, puisque les MMS deviennent indisponibles pendant son activation. Il n'empêche que Free, oui, pousse une fois de plus la concurrence dans ses retranchements.