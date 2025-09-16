xryl

L’architecture assez unique de la proposition permet sur le papier un chiffrement de bout en bout optimal et une sécurité renforcée pour tous les utilisateurs.

puis

Si un abonné clique sur un lien malveillant reçu par e-mail ou SMS, Free mVPN bloque automatiquement l’accès au site dangereux

Alors, soit c’est chiffré et Free lui même ne sait pas ce qui transite (principe d’un VPN) et donc c’est impossible de bloquer un accès vu que l’on ne sait pas qui on contacte. Soit c’est pas chiffré, c’est scanné, c’est analysé et on peut bloquer/filtrer les communications.

Vu comme c’est présenté, je pencherais vers la deuxième version et je vois pas l’intérêt d’un VPN opérateur dans ce cas. Le but d’un VPN c’est justement que l’opérateur ne sache pas ce que tu fais de ta connection.