Free a peut-être réalisé le plus grand coup de la rentrée des télécoms. En proposant un VPN gratuit à ses abonnés mobiles, à l'exception de ceux titulaires d'un forfait à deux euros, l'opérateur est le premier au monde à prendre une telle décision, qui plus est en intégrant directement le réseau virtuel privé dans son cœur de réseau mobile. Pendant que certains se demandent si mVPN (le nom du VPN de Free) permet de contourner les restrictions de géoblocage et de vérification de l'âge des sites pornographiques, comme Pornhub et autres, Xavier Niel a confirmé que la manœuvre est bien possible.