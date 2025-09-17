Xavier Niel a confirmé à un influenceur, sur les réseaux sociaux, que le VPN gratuit lancé par Free mardi permet de contourner les restrictions pornographiques en vigueur en France. Le milliardaire assume toujours son rôle de trublion.
Free a peut-être réalisé le plus grand coup de la rentrée des télécoms. En proposant un VPN gratuit à ses abonnés mobiles, à l'exception de ceux titulaires d'un forfait à deux euros, l'opérateur est le premier au monde à prendre une telle décision, qui plus est en intégrant directement le réseau virtuel privé dans son cœur de réseau mobile. Pendant que certains se demandent si mVPN (le nom du VPN de Free) permet de contourner les restrictions de géoblocage et de vérification de l'âge des sites pornographiques, comme Pornhub et autres, Xavier Niel a confirmé que la manœuvre est bien possible.
Un service VPN gratuit activable en un clic pour tous les abonnés Free
Mardi, Free a créé l'événement avec mVPN, une première mondiale dans les télécoms. Le VPN s'active directement depuis le réseau mobile de l'opérateur, dispose d'un chiffrement intégré de bout en bout, et transite par des serveurs exclusivement européens, d'abord basés en Italie et aux Pays-Bas, avant que Free ne laisse prochainement le choix du pays de de sortie à ses utilisateurs.
Utiliser ce VPN est d'une facilité déconcertante. Un clic depuis l'espace abonné, et vous vous lancez pour 12 heures de navigation anonyme, avec extinction automatique. Les deux principaux forfaits mobiles de Free proposent le VPN gratuitement, avec une restriction principale : il faut résider en France métropolitaine pour pouvoir l'utiliser.
Aujourd'hui, autour de 40% des Français utilisent déjà un VPN, mais ces services largement démocratisés restent, pour une bonne partie des consommateurs, encore trop chers ou compliqués à configurer. Free réussit le tour de force de faire tomber cette barrière à l'entrée. Mais un débat est en train d'émerger.
Xavier Niel assume le contournement possible des restrictions d'accès aux sites porno
Vous n'êtes probablement pas sans savoir que depuis plusieurs mois, et à l'initiative de l'ARCOM et du gouvernement, les sites pornographiques accessibles depuis la France demandent aux visiteurs de prouver leur majorité. À défaut, les curieux sont contraints de passer leur chemin, sauf si !
Un VPN utilisant une adresse IP qui n'est pas française permet d'accéder sans restriction aux plateformes porno. Certains se demandaient si cela était possible avec mVPN. « Oui », a répondu Xavier Niel, le papa de Free, sur le réseau social X. Sans s'étendre davantage, le milliardaire répondait à l'influenceur Léo TechMaker, qui lui demandait si le VPN de l'opérateur permet d'accéder aux « sites de pétanque ». Nos confrères d'Univers Freebox confirment d'ailleurs l'accès depuis mVPN.
Xavier Niel a très bien compris cet euphémisme, qui ouvre néanmoins le débat. Un opérateur télécom peut-il proposer à ses abonnés un moyen technique de contourner une interdiction devenue réglementaire dans son pays ? À l'inverse, on peut aussi se demander pourquoi il faudrait empêcher Free de donner à ses clients la possibilité de préserver un tant soit peu leur anonymat en ligne ? Chacun se fera son avis.