Le système de noms de domaine, ou DNS (Domain Name System), agit comme un annuaire d’Internet : il traduit les noms de domaine familiers, tels que www.clubic.com , en adresses IP numériques que les machines "comprennent", par exemple 192.0.0.0 . Cette conversion est indispensable pour permettre à un navigateur d’accéder à la bonne ressource sur le réseau. Le DNS s’appuie sur un ensemble de serveurs, chacun jouant un rôle précis dans la chaîne de résolution, et la requête initiale de l’utilisateur passe de façon transparente par ces différents maillons.

On trouve d'un côté le serveur DNS faisant autorité. Celui-ci détient les enregistrements officiels pour un domaine. Et puis il y a le résolveur DNS, aussi appelé serveur récursif. C'est le premier point de contact pour l’utilisateur. Ce dernier reçoit la requête, consulte son cache ou interroge successivement les serveurs faisant autorité jusqu’à obtenir la réponse avant de la transmettre à l’utilisateur. Ce composant est crucial : s’il devient indisponible, l’accès à Internet est fortement perturbé pour l’utilisateur. La plupart du temps, le résolveur DNS est fourni par le FAI, mais il est possible de choisir des services publics alternatifs comme ceux proposés par Cloudflare, Google ou OpenDNS permettant des performances accélérées. Mais cela soulève aussi des enjeux de souveraineté et de confidentialité des données pour les institutions européennes.

C'est là qu'entre en jeu DNS4EU. Ce dernier permet aux institutions, aux entreprises et plus globalement aux internautes européens de disposer d’un service DNS sécurisé et conforme au RGPD. Il limite ainsi l’exposition des données personnelles à des juridictions étrangères.