Un anniversaire, ça se célèbre ! Et pour fêter ses 8 ans d’existence, Surfshark VPN vous convie à la fête avec un plan d’abonnement de long terme récompensant votre fidélité par un petit prix.
Avec 8 années de service dont plusieurs parmi les meilleures solutions VPN du marché, Surfshark est une solution optimisée pour renforcer votre confidentialité en ligne.
Ainsi, (re)découvrez les services de ce réseau virtuel privé et profitez-en pour en apprendre davantage sur les fonctionnalités qui font la différence au quotidien.
Enfin, optimisez cybersécurité et pouvoir d’achat grâce à un abonnement en réduction pour l’anniversaire de Surfshark VPN.
Les points forts de Surfshark VPN :
- Un réseau virtuel privé certifié « no logs »
- 4 500 serveurs dans 100 pays
- Un excellent VPN pour le gaming et le streaming
Un réseau virtuel privé innovant
Surfshark vous propose de nombreuses fonctionnalités pour optimiser votre expérience
Si Surfshark VPN fait partie des meilleurs réseaux virtuels privés du marché avec sa note de 8,9/10 attribuée par Clubic en conclusion de son avis indépendant en mai 2026, c’est notamment parce que ce service, au fil des années, ne cesse de proposer de nouveaux outils utiles.
Preuve en est avec Nexus. C’est sur cette fonctionnalité que repose l’architecture de Surfshark VPN. Afin de mieux répartir la charge sur l’ensemble de son réseau, Surfshark ne se limite plus à une simple connexion VPN partant de votre appareil vers un nœud indépendant.
Nexus vous permet de bénéficier de l’optimisation du réseau de plus de 4 500 serveurs, répartis dans 100 pays, de Surfshark VPN. L’objectif, c’est aussi bien d’accroître votre confidentialité en ligne, avec un fonctionnement par couches de sécurité dynamique d’une part.
D’autre part, c’est aussi de limiter le risque de congestion en répartissant mieux la charge selon les demandes des utilisateurs de Surfshark VPN.
Des performances taillées pour le streaming et le gaming
C’est notamment pour cela que Surfshark VPN est l’un des VPN les plus recommandables pour des activités exigeantes telles que le gaming et le streaming. Surfshark VPN dispose de débits moyens de 10 Gb/s sur l’ensemble de son infrastructure.
Et puisque les innovations sont à l’honneur, ce sont désormais des ports à 100 Gb/s qui sont en cours de déploiement sur ses serveurs les plus sollicités.
- storage4500 serveurs
- language100 pays couverts
- lanConnexions simultanées illimitées
- moodGarantie de remboursement 30 jours
- thumb_upAvantage : Alternative ID
Obtenez bien davantage qu’un simple VPN
Surfshark booste votre confidentialité en ligne avec Alternative ID
Et pour cause, Surfshark VPN, même dans son offre centrée sur son seul réseau virtuel privé, vous propose des fonctionnalités additionnelles pour vous aider à lutter contre le suivi en ligne.
Alternative ID est l’une de ces solutions. Elle vous permet de créer, ou de générer, des alias numériques. Ainsi, nom, prénom, mail, tout est à votre main pour masquer vos véritables données.
Cela est, notamment, très pratique si vous souhaitez, par exemple, vous inscrire sur un site Web sans laisser de trace. Vous recevrez même les communications souhaitées puisque votre email d’alias est relié à votre véritable courriel, sans que les tiers puissent le savoir.
Surfshark VPN équipe en plus, pour un rapport qualité/prix appréciable, un nombre illimité d’appareils connectés avec un seul plan d’abonnement.
Profitez-en pour équiper vos appareils les plus courants, comme vos ordinateurs (Linux, macOS, Windows), vos smartphones (Android, iOS) et tablettes, mais aussi certains modèles de consoles de jeu, NAS, routeurs et Smart TV.
Une offre anniversaire qui n’attend plus que vous
Pour célébrer ses 8 ans d’existence, Surfshark vous propose d’économiser - 88 % sur le prix de l’abonnement au mois. Pour cela, optez directement pour la souscription de 27 mois d’une traite.
Certes, l’engagement est plus long, mais à partir de 1,78 € par mois au lieu de 15,45 €, vous verrez vite la différence. En plus, vous assurez votre cyberconfidentialité sur un nombre illimité d’appareils pour les prochains 27 mois.
Le service client anglophone de Surfshark peut être contacté par chat ou mail, 24/7, en anglais. Prenez en compte, selon votre adresse de résidence, que la TVA peut s’appliquer. Une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours est à votre disposition.
- storage4500 serveurs
- language100 pays couverts
- lanConnexions simultanées illimitées
- moodGarantie de remboursement 30 jours
- thumb_upAvantage : Alternative ID
Surfshark s’est imposé comme l’un des VPN les plus cohérents pour un usage quotidien, surtout lorsqu’il faut protéger beaucoup d’appareils sans se poser de questions. Le service combine des connexions simultanées illimitées, des applications claires, de bons débits et un ensemble de fonctions bien intégrées autour de Nexus, d’Alternative ID et des outils de confidentialité additionnels. L’offre reste solide et agréable à utiliser, avec un bon équilibre entre accessibilité et richesse fonctionnelle. Elle montre en revanche quelques limites plus nettes sur les extensions de navigateur, les performances en 4G et le P2P, moins impressionnant que ce que ses débits laissent espérer.
- Connexions simultanées illimitées
- Applications claires et bien pensées
- Bons débits dans l’ensemble
- Nexus et fonctions avancées vraiment utiles
- Outils de confidentialité additionnels bien intégrés
- Renouvellements nettement moins avantageux que les prix d’appel
- Extensions moins complètes que les applications natives