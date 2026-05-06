Partir en vacances, c’est aussi s’exposer à des connexions Wi-Fi douteuses, à des contenus géobloqués ou, dans certains pays, à une censure d’internet que l’on n’anticipait pas forcément. CyberGhost est l’un des VPN les plus populaires du marché, et son offre actuelle rend ce type de protection accessible sans arbitrage budgétaire compliqué : 45,50 € pour deux ans d’abonnement et deux mois supplémentaires offerts, soit 1,75 € par mois, ce qui constitue le tarif le plus bas jamais observé pour ce service.

L’offre est strictement limitée dans le temps, elle se clôture ce mercredi 6 mai à 23h59, ce qui en fait concrètement un bon plan de dernières heures. Pour celles et ceux qui hésitent encore, notre test complet de CyberGhost apporte des éléments de réponse détaillés sur les performances réelles du service.