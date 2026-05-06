Les grandes offres VPN ne préviennent pas et passent parfois aussi vite qu’elles arrivent. CyberGhost affiche ce mercredi 6 mai une remise de 85% sur son abonnement deux ans, et il reste quelques heures pour en profiter : on fait le point sur ce que l’offre couvre vraiment, et pour qui elle fait sens.
Partir en vacances, c’est aussi s’exposer à des connexions Wi-Fi douteuses, à des contenus géobloqués ou, dans certains pays, à une censure d’internet que l’on n’anticipait pas forcément. CyberGhost est l’un des VPN les plus populaires du marché, et son offre actuelle rend ce type de protection accessible sans arbitrage budgétaire compliqué : 45,50 € pour deux ans d’abonnement et deux mois supplémentaires offerts, soit 1,75 € par mois, ce qui constitue le tarif le plus bas jamais observé pour ce service.
L’offre est strictement limitée dans le temps, elle se clôture ce mercredi 6 mai à 23h59, ce qui en fait concrètement un bon plan de dernières heures. Pour celles et ceux qui hésitent encore, notre test complet de CyberGhost apporte des éléments de réponse détaillés sur les performances réelles du service.
Pourquoi choisir CyberGhost ?
- 85% de remise sur l’abonnement 2 ans + 2 mois offerts, soit 45,50 € facturés en une seule fois (1,75 €/mois)
- Garantie satisfait ou remboursé de 45 jours, sans condition de justification
- Option IP dédiée disponible en supplément à 2,50 €/mois au lieu de 5 €, soit 50% de réduction additionnelle
Un VPN pensé pour voyager, pas seulement pour la sécurité du bureau
Derrière l’interface sobre de CyberGhost se cache un réseau de plus de 11 500 serveurs répartis dans une centaine de pays, avec des débits annoncés jusqu’à 10 Gbit/s. Concrètement, cela signifie que vous pouvez vous connecter depuis Bangkok, Dubai ou même faire une escale à Hong Kong et continuer à accéder à vos services habituels, avec une IP française ou celle du pays de votre choix.
La rédaction a relevé dans ses analyses que CyberGhost se distingue notamment par sa facilité de prise en main et sa capacité à contourner les blocages géographiques sans configuration complexe, un point non négligeable pour un usage en déplacement. Un seul abonnement couvre jusqu’à 7 appareils simultanément, idéal pour un couple ou une famille qui part avec plusieurs terminaux.
Ce que CyberGhost apporte vraiment, et ce qu’il ne fait pas
Face à des alternatives comme Proton VPN ou NordVPN, CyberGhost se positionne clairement sur le rapport accessibilité/efficacité : une interface grand public, des profils préconfigurés pour le streaming, ou la navigation sécurisée sur Wi-Fi public, et une politique de non-journalisation auditée par le cabinet Deloitte.
Ce que le service n’apporte pas, en revanche, c’est la maîtrise avancée du routage ou les options de personnalisation que proposent des acteurs plus techniques comme Mullvad : CyberGhost est taillé pour l’usage courant, pas pour les profils experts.
✅ Les points forts
- Son réseau couvre plus de 100 pays avec plus de 11 500 serveurs, dont des serveurs optimisés pour le streaming et le P2P
- La politique no-log est auditée par Deloitte, ce qui apporte une crédibilité rare parmi les VPN grand public
- L’interface est accessible même pour les utilisateurs non techniques, avec des profils d’usage préconfigurés
- 7 appareils simultanés couverts par un seul abonnement, tous systèmes confondus (Windows, macOS, Android, iOS, Linux, routeurs, Smart TV)
- La garantie 45 jours satisfait ou remboursé laisse le temps d’un test complet en conditions réelles
- L’option IP dédiée est disponible à tarif réduit pendant l’offre actuelle, à 2,50 €/mois
❌ Les limites
- Le forfait mensuel sans engagement reste cher (autour de 11,99 €/mois), ce qui pénalise celles et ceux qui ne souhaitent pas s’engager sur deux ans
- L’expérience peut être moins homogène selon les plateformes, avec des performances variables en fonction du pays de connexion
- Les fonctions avancées (kill switch, split tunneling, règles personnalisées) ne sont pas toujours très lisibles pour les débutants
- La facturation est unique et en une seule fois : 45,50 € à régler intégralement à la souscription, ce qui peut représenter un frein psychologique malgré le prix bas
L’offre est sérieuse, et le tarif est objectivement parmi les plus bas jamais proposés par CyberGhost. Elle s’adresse en priorité à celles et ceux qui voyagent régulièrement, qui ont besoin de se connecter depuis des pays à accès internet restreint (Chine, Turquie, Émirats arabes unis), ou qui souhaitent simplement sécuriser leurs connexions sur les Wi-Fi publics d’hôtels, d’aéroports ou de cafés à l’étranger.
Les utilisateurs qui ne sortent jamais de chez eux et se connectent uniquement sur leur box personnelle y trouveront moins d’utilité immédiate. Si vous partez en vacances cet été, ou si vous avez un séjour à l’étranger en vue dans les 24 mois, c’est le moment de bloquer ce tarif avant que l’offre ne disparaisse ce soir à minuit.
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
- Interface claire et agréable
- Très bon rapport qualité-prix sur la durée
- Streaming et P2P bien pris en charge
- Réseau étendu et couverture multiplateforme
- Expérience moins homogène selon les plateformes
- Fonctions avancées pas toujours très lisibles pour les débutants
- Forfait mensuel trop cher
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