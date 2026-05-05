Saviez-vous qu’un réseau virtuel privé peut être un compagnon de choix y compris sous macOS ? Et pour cause, afin de renforcer votre cyberconfidentialité, voici une solution pleinement adaptée.
Non content d’être l’une des meilleures suites du marché des VPN pour accroître votre confidentialité en ligne, CyberGhost VPN vous propose, notamment, une application pleinement adaptée à votre appareil sous macOS.
Pour en tirer pleinement profit et bénéficier d’une sérénité accrue au quotidien, vous (re)découvrirez, dans cet article, 3 réglages clés pour disposer d’une solution de cyberconfidentialité optimisée.
C’est également, durant ces French Days 2026, une belle occasion de faire connaissance avec CyberGhost VPN, et son offre d’abonnement avec - 85 % de réduction à saisir en ce moment.
Les points forts de CyberGhost VPN :
- 11 500 serveurs dans 100 pays
- Jusqu’à 7 appareils simultanément connectés
- Débits moyens de 10Gb/s sur son réseau
Voici 3 réglages clés pour une expérience optimisée
Connectez-vous automatiquement au serveur le plus rapide
Si CyberGhost VPN est une nouvelle fois en tête du comparatif dédié aux meilleurs VPN pour Mac en mai 2026, c’est notamment parce que son service très efficace s’intègre pleinement dans l’environnement de macOS.
Votre prise en main est ainsi facilitée, dans la continuité des app’ que vous pouvez retrouver au quotidien sur votre Mac. Mais comme pour tout appareil connecté, votre ordinateur sous macOS ne possède que très peu de protection native pour préserver votre confidentialité en ligne.
C’est pourquoi, une fois que vous avez téléchargé votre application CyberGhost VPN, un premier réglage clé est de paramétrer une connexion automatique au serveur VPN le plus rapide.
C’est un bon choix pour 3 raisons. La première est que cela vous permet de masquer automatiquement votre adresse IP des tiers avant chaque ouverture d’application ou encore, de naviguer en ligne.
La deuxième, c’est que vous bénéficiez, à ce moment-là, de la connexion la plus rapide sur le réseau de CyberGhost VPN, ce qui optimise votre expérience en ligne.
La troisième, c’est que rien ne vous empêche d’affiner votre choix ensuite, par exemple si vous avez besoin d’une géolocalisation spécifique dans l’un des 100 pays couverts par CyberGhost VPN.
Protégez-vous sur les réseaux inconnus
Dans le menu dédié aux Smart Rules, comprenez les règles intelligentes, les réseaux Wi-Fi disposent d’un onglet dédié. Le deuxième bon réflexe à adopter est de paramétrer automatiquement votre VPN pour qu’il protège votre confidentialité en ligne sur tous les types de réseaux.
Vous pouvez, par exemple, lui permettre d’enregistrer vos réseaux domestiques, avec un comportement adapté en conséquence.
De même, vous pouvez affiner votre choix entre un réseau sécurisé, en vous invitant à choisir vous-même l’action au cas par cas, et un réseau non sécurisé, par exemple, en lançant automatiquement une connexion VPN.
Cela est notamment très pratique lorsque vous n’êtes pas chez vous, dans la vie pro, comme perso.
Luttez contre les traqueurs en ligne avec Identity Guard
Même si Apple a mis en place des restrictions sur le tracking sur Safari, mieux vaut étendre le respect de votre vie privée au maximum.
Bonne nouvelle, CyberGhost VPN met à votre disposition son module Identity Guard, et il est notamment très pratique lors de périodes d’achat comme les French Days. C’est donc le troisième paramètre à affiner par vos soins.
Vous pouvez, ainsi, réduire le pistage en ligne de vos activités, bloquer les fenêtres pop-ups indésirables, et bénéficier d’une veille active contre le trafic malveillant.
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
De nombreuses autres fonctionnalités sont très pratiques sous macOS
Protocole, Split Tunneling… Prenez quelques minutes pour faire vos choix
CyberGhost VPN vous permet, sous macOS, de choisir entre les protocoles IKEv2 et WireGuard.
S’ils sont plus rapides qu’OpenVPN par exemple, vous pourrez tout à fait choisir d’emblée WireGuard, pour un bon compromis avec un tunnel efficace créé entre votre Mac et le site Web consulté.
Cela vaut aussi pour des vitesses optimisées, avec, par ailleurs, des débits moyens de 10Gb/s sur l’infrastructure de CyberGhost VPN.
Enfin, avec la fonctionnalité Split Tunneling, il est possible d’exclure certaines apps ou sites Web de votre connexion VPN.
Cela peut être très pratique concernant votre banque, le site impots.gouv, ou tout autre service officiel qui sera rassuré de rencontrer votre adresse IP habituelle géolocalisée en France.
Ne manquez pas cette offre d’abonnement à - 85 %
Les French Days battent leur plein, et c’est le bon moment pour profiter de cette offre de long terme chez CyberGhost VPN. Jusqu’au 5 mai 2026 inclus, une souscription de 2 ans + 2 mois, dès 1,75 €/mois seulement, est à saisir.
Cette réduction de -85 % vous permet d’obtenir 26 mois d’abonnement dès 45,50 €. Pour vous remercier de votre fidélité, le renouvellement est possible à partir de 3,79 €/mois, loin des 11,99 €/mois de la souscription au mois.
TVA applicable selon votre lieu de résidence, service client francophone réactif 24/7 et garantie satisfait ou remboursé de 45 jours complètent cette offre.
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
CyberGhost reste un VPN grand public particulièrement bien calibré. Le service séduit par sa prise en main immédiate, son vaste réseau, ses bons résultats en streaming comme en P2P et un rapport qualité-prix toujours aussi compétitif sur les offres longue durée. L’ensemble est solide, cohérent et agréable à utiliser au quotidien, avec en prime des efforts de transparence un peu mieux documentés qu’auparavant. Il garde toutefois quelques limites, entre un forfait mensuel peu attractif, des fonctions inégales selon les plateformes et une gestion des options avancées parfois moins intuitive qu’elle n’en a l’air.
- Interface claire et agréable
- Très bon rapport qualité-prix sur la durée
- Streaming et P2P bien pris en charge
- Réseau étendu et couverture multiplateforme
- Expérience moins homogène selon les plateformes
- Fonctions avancées pas toujours très lisibles pour les débutants
- Forfait mensuel trop cher