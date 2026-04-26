Protéger ses données personnelles sur le web est devenu un réflexe indispensable en 2026. L’inflation touche également les services numériques, ce qui rend la période précédant les French Days particulièrement stratégique pour s’équiper intelligemment. Les fournisseurs de réseaux privés virtuels anticipent souvent cet événement de la consommation française en appliquant des remises agressives sur leurs abonnements longue durée.

Cette nouvelle édition printanière ne fait pas exception, avec des baisses de prix drastiques sur les formules bisannuelles. CyberGhost et Proton VPN dégainent ainsi leurs meilleures cartes pour séduire de nouveaux utilisateurs exigeants. Au-delà du simple tarif mensuel affiché, les fonctionnalités réelles et l’interface jouent un rôle déterminant dans votre expérience. Nous avons décortiqué ces deux propositions pour vous orienter vers l’outil le plus adapté à votre profil.