Les French Days 2026 s’ouvrent en avance avec une offre sérieuse côté cybersécurité : ExpressVPN propose sa formule Avancée à 3,19 €/mois pendant une fenêtre courte, du 21 avril au 5 mai. On a regardé ce que l’abonnement couvre vraiment, pour qui ça vaut le coup et ce qu’il faut garder en tête avant de valider.
Voici la promotion actuelle d'ExpressVPN à 2,39 €/mois + 4 mois offerts, soit une réduction de 79 %.
ExpressVPN fait partie des rares VPN premium qui jouent dans la même cour depuis plusieurs années sans vraiment décrocher du haut du classement. La formule Avancée, habituellement tarifée bien au-delà des 4 € par mois, descend à 3,19 €/mois pour les French Days 2026, avec 4 mois offerts sur l’engagement de 2 ans, soit un total facturé à 89,38 € pour 28 mois.
C’est le type d’offre qui mérite qu’on aille au-delà de l’étiquette promotionnelle, parce que la formule Avancée ne se résume pas à un simple tunnel chiffré. Si vous envisagez de renouveler ou de souscrire votre premier abonnement VPN, c’est le bon moment pour passer à l’action.
Pourquoi choisir ExpressVPN ?
- Prix : 3,19 €/mois pendant les French Days (28 mois pour 89,38 €, puis renouvellement annuel à 109,95 €)
- Offre valable du 21 avril au 5 mai 2026, avec garantie satisfait ou remboursé 30 jours pour les nouveaux utilisateurs
- Formule Avancée : 12 connexions simultanées, protection contre pubs et traqueurs, gestionnaire de mots de passe ExpressKeys, alias mail ExpressMailGuard (100 adresses incluses), 3 accès holiday.com
Un VPN qui a largement fait ses preuves
ExpressVPN s’appuie sur plus de 3 000 serveurs répartis dans 105 pays, et son protocole maison Lightway (désormais réécrit en Rust) lui permet d’afficher les meilleurs débits descendants du marché en avril 2026, avec 838,5 Mb/s mesurés dans le baromètre Clubic.
Dans notre test, les performances restent très élevées même sur des connexions fibrées sollicitées : 826,1 Mb/s en France et 609 Mb/s vers le Royaume-Uni sous Lightway, avec une absence totale de fuite DNS ou WebRTC constatée. La note globale obtenue lors de cet avis (9,6/10) positionne ExpressVPN parmi les valeurs les plus fiables du marché pour un usage quotidien exigeant.
- storage3000 serveurs
- language105 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : Gest. mots de passe
Ce que la formule Avancée ajoute vraiment
Là où beaucoup de VPN s’arrêtent au tunnel chiffré, ExpressVPN Avancée embarque plusieurs briques complémentaires qui changent l’usage au quotidien. ExpressKeys joue le rôle de gestionnaire de mots de passe intégré : stockage chiffré, remplissage automatique sur navigateur, génération de mots de passe complexes et codes 2FA pris en charge, le tout sans application tierce à installer.
ExpressMailGuard permet quant à lui de créer jusqu’à 100 alias mail pour s’inscrire partout sans exposer son adresse principale, un vrai filet de protection contre le spam et le phishing, particulièrement utile en période de promotions comme les French Days. La Protection avancée, activable en un clic, bloque au niveau DNS les domaines malveillants, les traqueurs connus et une partie des publicités
✅ Les points forts
- Premier VPN en vitesse brute selon le baromètre Clubic d’avril 2026 (838,5 Mb/s)
- Protocole Lightway open source, réécrit en Rust, avec protections post-quantiques intégrées
- Infrastructure TrustedServer 100% RAM : aucun log persistant, audits KPMG réguliers
- 12 connexions simultanées : toute la famille ou le foyer est couvert
- Suite complète en un abonnement : VPN + gestionnaire de mots de passe + alias mail
- Garantie satisfait ou remboursé 30 jours, sans conditions pour les nouveaux abonnés
- Compatible avec toutes les plateformes majeures : Windows, macOS, iOS, Android, TV, routeurs
❌ Les limites
- Renouvellement annuel à 109,95 € dès la deuxième année : à anticiper dans le budget
- Latence plus élevée que la concurrence sur certains serveurs (France : 32,8 ms, Japon : 367,8 ms)
- Pas de serveurs spécialisés P2P : correct pour le torrenting, mais pas le meilleur du segment
- Split tunneling absent sur macOS, contrairement à certains concurrents
- Les services liés à l’identité ont un périmètre réduit hors États-Unis
Voici la promotion actuelle d'ExpressVPN à 2,39 €/mois + 4 mois offerts, soit une réduction de 79 %.
Cette offre French Days s’adresse en priorité à deux profils : ceux qui cherchent un VPN premium sans compromis sur les performances ou la confidentialité, et ceux qui veulent centraliser plusieurs outils de protection (VPN, gestionnaire de mots de passe, alias mail) dans un seul abonnement sans multiplier les factures. À 3,19 €/mois sur 28 mois, le rapport valeur / prix de la formule Avancée devient difficile à ignorer au regard de ce qu’elle embarque.
En revanche, si votre usage se limite à débloquer Netflix ponctuellement ou si vous cherchez le tarif le plus bas possible à long terme, des alternatives comme CyberGhost ou Surfshark seront plus économiques sur la durée, notamment au renouvellement. La fenêtre se ferme le 5 mai : autant faire le calcul maintenant plutôt que de la rater.
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