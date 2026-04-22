ExpressVPN fait partie des rares VPN premium qui jouent dans la même cour depuis plusieurs années sans vraiment décrocher du haut du classement. La formule Avancée, habituellement tarifée bien au-delà des 4 € par mois, descend à 3,19 €/mois pour les French Days 2026, avec 4 mois offerts sur l’engagement de 2 ans, soit un total facturé à 89,38 € pour 28 mois.

C’est le type d’offre qui mérite qu’on aille au-delà de l’étiquette promotionnelle, parce que la formule Avancée ne se résume pas à un simple tunnel chiffré. Si vous envisagez de renouveler ou de souscrire votre premier abonnement VPN, c’est le bon moment pour passer à l’action.