Il ne reste plus qu’une grosse semaine à tenir avant le lancement de la Coupe du monde 2026 de la FIFA. Et pour être prêt le jour J, comme tout au long de la compétition, voici pourquoi un VPN peut vraiment faire la différence.
Où que vous soyez, faites en sorte de vivre une expérience optimale pour les matchs des Bleus, ou de toute autre équipe en lice pour cette édition 2026 de la Coupe du monde de la FIFA, avec Surfshark VPN.
Les points forts de Surfshark VPN :
- Nombre illimité d’appareils simultanément connectés
- Débits jusqu’à 100 Gb/s
- Dynamic Multi-Hop pour une expérience optimale
- storage4500 serveurs
- language100 pays couverts
- lanConnexions simultanées illimitées
- moodGarantie de remboursement 30 jours
- thumb_upAvantage : idéal pour les foyers
Le coup d’envoi est pour le 11 juin 2026, soyez prêt avec Surfshark
Un réseau virtuel privé optimal pour le streaming
Un VPN recommandable tel que Surfshark VPN ne vous aide pas seulement à renforcer votre confidentialité en ligne tout en respectant votre vie privée numérique.
Comme annoncé en conclusion de l’avis indépendant de Clubic portant sur ce réseau virtuel privé, Surfshark VPN vous propose l’un des meilleurs VPN du marché pour le streaming. Vous disposez d’un réseau de 4500 serveurs, dont plusieurs en France parmi les 100 pays couverts.
Avant de regarder votre prochain match de la Coupe du monde 2026 de la FIFA en streaming, pensez tout bonnement à télécharger l’application Surfshark VPN sur vos appareils compatibles, ou tout simplement à les connecter via votre navigateur Web.
Cela fait la différence pour plusieurs raisons, à commencer par le fait que Surfshark VPN comporte des applications pour ordinateur (Linux, macOS, Windows), smartphone (Android, iOS), Smart TV (Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV…) ou encore tablette. Ainsi, vous vous connectez rapidement et vous pouvez opter pour un serveur situé en France. L’intérêt majeur concerne votre fournisseur d’accès à Internet.
Lorsqu’une activité telle que le streaming est détectée, les fournisseurs limitent votre bande passante. Résultat, une expérience potentiellement moindre, alors que vous payez votre forfait Internet pour éviter cela.
En masquant votre activité en cours par une connexion VPN chiffrée, Surfshark VPN vous permet de vous affranchir de cette limite potentielle.
Un service performant sur vos appareils connectés compatibles
Comme votre localisation de substitution demeure en France, vous accédez sans problème aux applications de beIN SPORTS, sous réserve d’être abonné, comme de M6+, diffuseurs officiels dans l’Hexagone de la Coupe du monde 2026.
Avec des débits moyens de 10 Gb/s sur son parc de serveurs et même le déploiement de certains d’entre eux avec 100 Gb/s inclus, suivez les matchs comme si vous étiez au stade, ou presque.
L’infrastructure de Surfshark est pensée pour absorber au maximum les pics en termes de demande, et les matchs de la Coupe du monde 2026 ne feront pas exception.
Par exemple, grâce au Dynamic Multi-Hop, votre connexion VPN passe par plusieurs serveurs, de manière à ce que cette dernière soit optimisée et permette d’éviter au mieux les encombrements.
Un abonnement poids plume pour un budget optimisé
Surfshark VPN, avec un seul plan d'abonnement, vous permet de connecter un nombre illimité d’appareils simultanément, la Coupe du monde est aussi bien à retrouver sur votre ordinateur, que sur votre Smart TV, ou encore votre tablette, avec un gain de cyberconfidentialité en prime.
Surfshark VPN soigne également votre budget. Avec son offre de 27 mois de souscription à partir de 1,99 € /mois, le rapport qualité/prix est l’un des meilleurs du marché des VPN.
Vous obtenez une réduction de - 87 % sur le prix de l’abonnement au mois, tout en restant libre, au terme de ces 27 mois de souscription, de conserver votre suite Surfshark VPN.
À toutes fins utiles, prenez en compte que la TVA est applicable en France métropolitaine et que le service client de Surfshark, anglophone, reste à votre main, 24h/24, 7j/7, par chat et par mail. 30 jours de garantie satisfait ou remboursé accompagnent votre achat.
- storage4500 serveurs
- language100 pays couverts
- lanConnexions simultanées illimitées
- moodGarantie de remboursement 30 jours
- thumb_upAvantage : idéal pour les foyers
Surfshark s’est imposé comme l’un des VPN les plus cohérents pour un usage quotidien, surtout lorsqu’il faut protéger beaucoup d’appareils sans se poser de questions. Le service combine des connexions simultanées illimitées, des applications claires, de bons débits et un ensemble de fonctions bien intégrées autour de Nexus, d’Alternative ID et des outils de confidentialité additionnels. L’offre reste solide et agréable à utiliser, avec un bon équilibre entre accessibilité et richesse fonctionnelle. Elle montre en revanche quelques limites plus nettes sur les extensions de navigateur, les performances en 4G et le P2P, moins impressionnant que ce que ses débits laissent espérer.
- Plus de 4500 serveurs
- Connexions simultanées illimitées
- Applications claires et bien pensées
- Bons débits dans l’ensemble
- Nexus et fonctions avancées vraiment utiles
- Outils de confidentialité additionnels bien intégrés
- Renouvellements nettement moins avantageux que les prix d’appel
- Extensions moins complètes que les applications natives