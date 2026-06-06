Un VPN recommandable tel que Surfshark VPN ne vous aide pas seulement à renforcer votre confidentialité en ligne tout en respectant votre vie privée numérique.

Comme annoncé en conclusion de l’avis indépendant de Clubic portant sur ce réseau virtuel privé, Surfshark VPN vous propose l’un des meilleurs VPN du marché pour le streaming. Vous disposez d’un réseau de 4500 serveurs, dont plusieurs en France parmi les 100 pays couverts.

Avant de regarder votre prochain match de la Coupe du monde 2026 de la FIFA en streaming, pensez tout bonnement à télécharger l’application Surfshark VPN sur vos appareils compatibles, ou tout simplement à les connecter via votre navigateur Web.

Cela fait la différence pour plusieurs raisons, à commencer par le fait que Surfshark VPN comporte des applications pour ordinateur (Linux, macOS, Windows), smartphone (Android, iOS), Smart TV (Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV…) ou encore tablette. Ainsi, vous vous connectez rapidement et vous pouvez opter pour un serveur situé en France. L’intérêt majeur concerne votre fournisseur d’accès à Internet.