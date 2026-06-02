C’est tout simplement le tarif le plus bas pratiqué par CyberGhost VPN depuis au moins 6 ans ! Vous avez donc toutes les bonnes raisons de choisir dès à présent ce réseau virtuel privé à prix cassé.
Avec l’opportunité d’obtenir CyberGhost dès 1,59 €/mois pour une durée de 26 mois consécutifs, la meilleure affaire à saisir du côté des services en ligne vient tout juste de sortir.
Découvrez dans cet article les points clés qui font que CyberGhost VPN vous propose l’un des meilleurs rapports qualité/prix du moment.
Ce VPN primé vous aide à prendre la route des vacances l’esprit léger
Un réseau virtuel privé taillé pour vous accompagner dans toutes les circonstances
CyberGhost VPN demeure, en juin 2026, le meilleur VPN du marché selon le comparatif indépendant de la rédaction de Clubic portant sur les meilleurs réseaux virtuels privés. L’une des raisons permettant à cette solution d’occuper le sommet du classement est tout d’abord sa prise en main intuitive.
En effet, CyberGhost VPN vous permet de disposer d’un réseau virtuel privé aux fonctionnalités avancées, que vous pouvez rapidement comprendre et maîtriser grâce à une application bien pensée.
Sur 7 de vos appareils connectés simultanément, et notamment votre ordinateur (sous ChromeOS, Linux, macOS, Windows), votre smartphone (Android, iOS), votre Smart TV (Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV), et même votre console de jeu par exemple, vous pouvez compter sur CyberGhost VPN.
Voilà pourquoi vous êtes donc en mesure de prendre la route des vacances avec sérénité. De fait, une fois l’application CyberGhost installée sur votre appareil connecté, il vous suffit d’un seul clic pour établir une connexion à l’un des 11 500 serveurs de CyberGhost VPN.
Avec le bouton Quick Connect, vous adoptez un bon réflexe de cybersécurité en activant votre connexion VPN préalablement à chaque navigation en ligne.
Vos données vous appartiennent, CyberGhost vous aide à les masquer
Et pour cause, les vacances sont également, synonymes de réseau internet public. Cela implique, notamment, que des tiers puissent accéder à votre activité.
Avec CyberGhost VPN, vous disposez d’une connexion VPN solide, avec les algorithmes de chiffrement AES-256 et ChaCha20-Poly1305 pour cacher vos informations de navigation en cours.
Que ce soit en étant connecté au réseau de votre hébergement, de votre moyen de transport, ou tout simplement pour éviter que votre fournisseur d’accès à internet ne limite votre bande passante, vous constatez une différence nette avec CyberGhost VPN.
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
Même à ce (petit) prix, CyberGhost ne lésine pas sur les fonctionnalités
Et veille au grain pour vous avec son module Identity Guard
Si vous cherchez tout simplement à masquer vos véritables adresses IP et géolocalisation, CyberGhost VPN est taillé pour vous épauler au quotidien. Et pour les utilisateurs plus avancés, vous avez également de quoi répondre à bon nombre de vos besoins.
Preuve en est avec le parc de serveurs NoSpy, 100 % RAM et géré par CyberGhost directement, pour vous assurer une cyberconfidentialité de pointe, y compris dans les pays les plus sensibles.
De même, avec le Split Tunneling, vous pouvez décider de ne chiffrer qu’une partie de votre trafic en ligne. Plus encore, le module Identity Guard vous aide non seulement à lutter contre les traqueurs en ligne, toujours plus désireux d’en apprendre davantage sur vos comportements, mais aussi à vous alerter en cas de compromission, notamment, de votre adresse mail.
Avec un prix d’abonnement disponible à partir de 1,59 €/mois, CyberGhost VPN met donc les petits plats dans les grands.
En bref, vous obtenez un niveau de cyberconfidentialité très élevé, avec un service disponible sur 7 de vos appareils connectés, l’un des plus grands parcs de serveurs du marché, et le tout, avec une réduction de - 87 % pratiquée sur le long terme pour récompenser votre fidélité.
C’est l’offre immanquable de l’été 2026
C’est donc (vraiment) le bon moment pour vous abonner à CyberGhost VPN. Comme annoncé dans l’introduction de l’article, il s’agit tout bonnement du prix le plus bas pratiqué par CyberGhost depuis de nombreuses années. Alors, à vous d’en tirer profit.
Votre réduction de - 87 %, faisant chuter le prix de ce VPN à 1,59€ seulement, est calculée sur le prix de l’abonnement au mois, fixé à 11,99 € chaque mois en juin 2026. Faites vos comptes, avec une souscription de 26 mois à partir de 41,34 €, votre abonnement est rentable au bout de 4 mois seulement (!).
Vous pouvez, ensuite, conserver, à votre guise, votre abonnement à CyberGhost VPN dès 41,34 €/an, ce qui reste tout à fait rentable compte tenu de la qualité des services. Notez simplement que la TVA peut s’appliquer selon l’endroit où vous résidez.
Un service client francophone demeure disponible pour vous, 24/7, par chat ou mail, tout comme une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours.
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
CyberGhost reste un VPN grand public particulièrement bien calibré. Le service séduit par sa prise en main immédiate, son vaste réseau, ses bons résultats en streaming comme en P2P et un rapport qualité-prix toujours aussi compétitif sur les offres longue durée. L’ensemble est solide, cohérent et agréable à utiliser au quotidien, avec en prime des efforts de transparence un peu mieux documentés qu’auparavant. Il garde toutefois quelques limites, entre un forfait mensuel peu attractif, des fonctions inégales selon les plateformes et une gestion des options avancées parfois moins intuitive qu’elle n’en a l’air.
- Interface claire et agréable
- Très bon rapport qualité-prix sur la durée
- Streaming et P2P bien pris en charge
- Réseau étendu et couverture multiplateforme
- Expérience moins homogène selon les plateformes
- Fonctions avancées pas toujours très lisibles pour les débutants
- Forfait mensuel trop cher