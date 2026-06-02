CyberGhost VPN demeure, en juin 2026, le meilleur VPN du marché selon le comparatif indépendant de la rédaction de Clubic portant sur les meilleurs réseaux virtuels privés. L’une des raisons permettant à cette solution d’occuper le sommet du classement est tout d’abord sa prise en main intuitive.

En effet, CyberGhost VPN vous permet de disposer d’un réseau virtuel privé aux fonctionnalités avancées, que vous pouvez rapidement comprendre et maîtriser grâce à une application bien pensée.

Sur 7 de vos appareils connectés simultanément, et notamment votre ordinateur (sous ChromeOS, Linux, macOS, Windows), votre smartphone (Android, iOS), votre Smart TV (Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV), et même votre console de jeu par exemple, vous pouvez compter sur CyberGhost VPN.