Difficile de passer à côté : CyberGhost VPN, placé en tête du comparatif VPN de Clubic mis à jour en mai 2026, propose aujourd'hui son abonnement 26 mois à 1,75 €/mois, soit une réduction de 85 % par rapport au tarif mensuel standard de 11,99 €. Pour 45,50 € débités en une seule fois, l'abonnement CyberGhost 26 mois couvre deux ans et deux mois de protection complète sur 7 appareils simultanés, avec une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours.

Ce bon plan s'inscrit dans le contexte de la fête des Mères et correspond à un tarif particulièrement bas pour un VPN grand public de cette catégorie. L'axe promotionnel n'est pas neuf chez CyberGhost, qui communique régulièrement sur ses offres longue durée, mais la profondeur de cette remise et la durée de l'engagement en font une proposition qui sort réellement du lot.