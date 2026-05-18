La promo CyberGhost VPN touche à sa fin, et c'est l'une des réductions les plus significatives observées cette année sur un VPN premium de cette envergure. Avant que cette fenêtre se referme, la rédaction Clubic fait le point sur ce que vaut vraiment cette offre à 1,75 €/mois.
Difficile de passer à côté : CyberGhost VPN, placé en tête du comparatif VPN de Clubic mis à jour en mai 2026, propose aujourd'hui son abonnement 26 mois à 1,75 €/mois, soit une réduction de 85 % par rapport au tarif mensuel standard de 11,99 €. Pour 45,50 € débités en une seule fois, l'abonnement CyberGhost 26 mois couvre deux ans et deux mois de protection complète sur 7 appareils simultanés, avec une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours.
Ce bon plan s'inscrit dans le contexte de la fête des Mères et correspond à un tarif particulièrement bas pour un VPN grand public de cette catégorie. L'axe promotionnel n'est pas neuf chez CyberGhost, qui communique régulièrement sur ses offres longue durée, mais la profondeur de cette remise et la durée de l'engagement en font une proposition qui sort réellement du lot.
Pourquoi choisir CyberGhost VPN ?
- Un réseau dense et polyvalent : avec plus de 12 000 serveurs dans 100 pays, CyberGhost dispose de l'une des infrastructures les plus étendues du marché, avec des serveurs dédiés au streaming et au téléchargement P2P.
- Un tarif record sur 26 mois : à 1,75 €/mois, soit 45,50 € pour l'intégralité de la période, cette offre représente une économie de 85 % sur le prix mensuel sans engagement de 11,99 €.
- Une garantie remboursement de 45 jours : parmi les plus généreuses du secteur, elle permet de tester l'intégralité du service sans prendre le moindre risque financier.
CyberGhost VPN au quotidien : pour qui, pour quels usages ?
Pensé pour un usage grand public, CyberGhost couvre trois familles d'usages principales : la navigation sécurisée sur les réseaux Wi-Fi publics (hôtels, cafés, aéroports), le déverrouillage des catalogues de streaming internationaux comme Netflix, Prime Video ou Disney+, et la protection de la vie privée au quotidien face aux collecteurs de données. Sur le plan technique, le service s'appuie sur le protocole WireGuard en mode par défaut, un chiffrement AES-256 bits, un Kill Switch automatique, une protection contre les fuites DNS, du Split Tunneling et un bloqueur de publicités natif.
Dans son test complet de CyberGhost, la rédaction Clubic lui attribue la note de 9,8/10 en soulignant la stabilité du service et des débits mesurés jusqu'à 430 Mb/s en France avec le protocole WireGuard. Compatible Windows, macOS, Android, iOS, Smart TV et certains routeurs, le service autorise jusqu'à 7 connexions simultanées et dispose d'un service client francophone disponible 24h/24.
CyberGhost parmi les VPN du marché : ce qu'il propose, ce qu'il n'est pas
Là où NordVPN mise sur des fonctionnalités maison poussées et Proton VPN sur une architecture open source avec Secure Core, CyberGhost choisit délibérément la lisibilité et l'accessibilité, sans prétendre rivaliser sur le terrain de la confidentialité avancée. C'est précisément ce positionnement qui lui vaut la première place du comparatif VPN de Clubic en mai 2026 : pour la grande majorité des usages courants, il offre un service comparable à ses principaux concurrents à un tarif nettement plus bas.
✅ Les points forts
- Plus de 12 000 serveurs dans 100 pays, réseau parmi les plus denses du secteur
- Protocole WireGuard par défaut, avec des débits atteignant 430 Mb/s en France selon les tests de la rédaction Clubic
- Rapports no-logs audités trimestriellement par Deloitte Audit Romania, gage de transparence documentée
- 7 appareils connectés simultanément sur toutes les plateformes, service client francophone disponible 24h/24
- Garantie satisfait ou remboursé 45 jours, durée parmi les plus généreuses du marché VPN
❌ Les limites
- Engagement longue durée obligatoire pour accéder au tarif promotionnel, avec renouvellement automatique à 45,50 €/an à l'issue de la période
- Maison mère Kape Technologies dont le passé alimente une prudence légitime chez les profils les plus attentifs à la confidentialité
- Moins adapté que Proton VPN pour les utilisateurs recherchant une solution open source et une architecture multi-serveurs
- Aucune offre gratuite illimitée disponible en parallèle de l'abonnement payant
Cette promotion à 1,75 €/mois pour 26 mois expire aujourd'hui : vérifiez la disponibilité de l'offre directement sur le site CyberGhost avant sa clôture.
CyberGhost VPN occupe la première place du comparatif VPN de Clubic non par hasard, mais parce que peu de services parviennent à combiner un réseau aussi étendu, des performances vérifiées par des audits tiers et une interface véritablement accessible à ce niveau de tarif. À 1,75 €/mois pour 26 mois, l'offre s'adresse en priorité à ceux qui souhaitent une protection fiable sur plusieurs appareils, sans configuration complexe et pour moins de 2 € par mois.
Si votre usage inclut le streaming international, la navigation sur des réseaux Wi-Fi publics ou simplement la protection de vos données au quotidien, CyberGhost répond à ces besoins avec une efficacité bien documentée. Les profils les plus techniques, en quête d'une solution open source certifiée ou d'une architecture de confidentialité avancée, trouveront sans doute mieux adapté chez Proton VPN. Pour tous les autres, difficile de justifier de laisser passer ce tarif, d'autant que la garantie 45 jours offre une sortie sans aucun risque financier.
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