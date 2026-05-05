La confidentialité en ligne n’est plus un luxe réservé aux experts, et NordVPN le sait mieux que personne. Avec une remise de 76% sur son abonnement deux ans, la formule Basique tombe à 2,99 €/mois : on a regardé de près ce que vous obtenez vraiment pour ce tarif.
Voici le NordVPN Basique (abonnement 2 ans) à 2,99 €/mois au lieu de 11,59 €/mois chez NordVPN
Les VPN ont longtemps souffert d’une image de niche geek, réservée aux paranoïaques de la cybersécurité. Ce temps est révolu : en 2026, protéger sa connexion et surveiller ses données sur le dark web est devenu une précaution aussi banale qu’un antivirus. NordVPN, leader mondial avec plus de 14 millions d’abonnés, en a parfaitement conscience et joue la carte de l’accessibilité tarifaire avec cette offre à 2,99 €/mois sur 24 mois.
Pour les particuliers qui souhaitent franchir le pas sans engagement démesuré, c’est probablement le bon moment de s’y intéresser, notre analyse de la rédaction vous aidera à y voir plus clair.
Pourquoi choisir NordVPN ?
- Prix et durée : 2,99 €/mois pendant 24 mois, soit 71,76 € pour les deux premières années (TVA applicable selon votre pays de résidence).
- Ce que comprend la formule Basique : accès à plus de 9 000 serveurs dans 129 pays, protocole NordLynx ultra-rapide, protection jusqu’à 10 appareils en simultané, kill switch et surveillance du dark web incluse.
- Sans risque : garantie satisfait ou remboursé de 30 jours, renouvellement à 139,08 €/an à l’issue de la période promotionnelle.
Un VPN taillé pour un usage quotidien intensif
NordVPN ne se résume plus à un simple tunnel chiffré depuis belle lurette. Son protocole propriétaire NordLynx, dérivé de WireGuard, a montré une nette progression en 2026 : lors de nos tests réalisés en avril sur une connexion fibre à 925 Mb/s, la rédaction Clubic a mesuré des débits descendants atteignant 841,5 Mb/s en France et 802,4 Mb/s vers le Royaume-Uni, avec une perte inférieure à 10% sur les serveurs européens.
Sur mobile en 4G, NordVPN s’empare de la première place avec 74,3 Mb/s en download et un ping de seulement 35 ms, largement devant la plupart de ses concurrents directs. Concrètement, cela signifie que vous ne ressentez quasiment aucune différence au quotidien : streaming en 4K, transfert de fichiers, télétravail, tout passe sans friction.
Au-delà des performances brutes, NordVPN a fait de la sécurité globale son argument principal. Le Dark Web Monitor surveille en arrière-plan si vos identifiants, adresses e-mail ou numéros de téléphone circulent dans des bases de données compromises, avec une version Pro permettant aussi de surveiller numéros de carte bancaire et pièces d’identité selon l’abonnement choisi.
La Protection anti-menaces bloque quant à elle les malwares, le phishing et les publicités intrusives avant même qu’ils n’atteignent vos appareils. L’ensemble compose ce que le test décrit comme « une suite de sécurité » plutôt qu’un simple VPN.
NordVPN
- Très bonnes performances avec NordLynx
- Réseau de serveurs très étendu
- Meshnet vraiment pratique au quotidien
- Pas d’indicateur de charge ou de latence par serveur
- Très bonnes performances avec NordLynx
- Réseau de serveurs très étendu
- Meshnet vraiment pratique au quotidien
- Pas d’indicateur de charge ou de latence par serveur
NordVPN face à ses alternatives : ce qu’il ne fait pas
Dans un marché où ExpressVPN, Surfshark ou Proton VPN jouent chacun une carte différente, NordVPN se distingue par l’ampleur de son réseau et la régularité de ses débits. Sa domiciliation au Panama, hors des juridictions européennes et américaines, et sa politique no-log auditée par Deloitte pour la sixième fois en février 2026 lui confèrent une crédibilité réelle en matière de confidentialité.
Mais le service n’est pas sans aspérités : l’interface pousse à maintenir le VPN actif en permanence et ne fournit aucun indicateur de charge ou de latence par serveur, ce qui oblige à faire confiance à l’algorithme de sélection automatique sans pouvoir affiner manuellement.
✅ Les points forts
- Performances NordLynx parmi les meilleures du marché : débits stables, latence faible en Europe, sans ralentissement perceptible au quotidien.
- Infrastructure massive et sécurisée : 9 000 serveurs dans 129 pays, architecture RAM-only, audits réguliers par Deloitte et Cure53.
- 10 appareils en simultané : un seul abonnement couvre ordinateurs, smartphones, tablettes et même votre Apple TV ou Android TV.
- Meshnet : fonctionnalité originale permettant de relier directement vos appareils entre eux, pratique pour le télétravail ou le partage de fichiers à distance.
- Support en français 24h/24 : chat en direct avec réponse généralement en moins de deux minutes.
❌ Les limites
- Pas d’indicateur de charge par serveur : impossible de savoir quel nœud est congestionné sans l’outil de sélection automatique.
- Interface pensée pour un VPN permanent : se déconnecter réclame de passer par un menu “Pause” peu intuitif, ce qui déconcerte les utilisateurs au profil plus ponctuel.
- Prix de renouvellement élevé : après les 24 premiers mois, l’abonnement remonte à 139,08 €/an, soit un tarif bien moins attractif.
- Fonctionnalités avancées réservées aux formules supérieures : la Surveillance Dark Web Pro, NordPass et NordLocker ne sont pas accessibles avec la formule Basique.
Voici le NordVPN Basique (abonnement 2 ans) à 2,99 €/mois au lieu de 11,59 €/mois chez NordVPN
Difficile d’ignorer le rapport valeur/prix de cette promotion. À moins de 3€/mois sur deux ans, NordVPN Basique s’adresse en priorité aux utilisateurs qui veulent une protection fiable, rapide et sans prise de tête pour toute la famille : connexion sur les Wi-Fi publics, contournement géographique pour le streaming, protection basique de la vie privée au quotidien. La formule convient aussi très bien aux télétravailleurs qui gèrent plusieurs appareils, puisque les 10 connexions simultanées permettent de tout couvrir sans frais supplémentaires.
En revanche, si vous cherchez un service à renouveler sur le long terme sans subir de hausse tarifaire, il vaut mieux anticiper le prix de renouvellement à 139,08 €/an. Et si vos besoins incluent la surveillance étendue du dark web ou un gestionnaire de mots de passe intégré, les formules Plus ou Ultime méritent un coup d’œil. Quoi qu’il en soit, avec trente jours de remboursement garanti, le risque est nul pour tester le service dans vos conditions réelles d’usage.
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French Days 2026 : rendez-vous sur Clubic pour les meilleures offres
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