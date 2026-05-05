NordVPN ne se résume plus à un simple tunnel chiffré depuis belle lurette. Son protocole propriétaire NordLynx, dérivé de WireGuard, a montré une nette progression en 2026 : lors de nos tests réalisés en avril sur une connexion fibre à 925 Mb/s, la rédaction Clubic a mesuré des débits descendants atteignant 841,5 Mb/s en France et 802,4 Mb/s vers le Royaume-Uni, avec une perte inférieure à 10% sur les serveurs européens.

Sur mobile en 4G, NordVPN s’empare de la première place avec 74,3 Mb/s en download et un ping de seulement 35 ms, largement devant la plupart de ses concurrents directs. Concrètement, cela signifie que vous ne ressentez quasiment aucune différence au quotidien : streaming en 4K, transfert de fichiers, télétravail, tout passe sans friction.

Au-delà des performances brutes, NordVPN a fait de la sécurité globale son argument principal. Le Dark Web Monitor surveille en arrière-plan si vos identifiants, adresses e-mail ou numéros de téléphone circulent dans des bases de données compromises, avec une version Pro permettant aussi de surveiller numéros de carte bancaire et pièces d’identité selon l’abonnement choisi.

La Protection anti-menaces bloque quant à elle les malwares, le phishing et les publicités intrusives avant même qu’ils n’atteignent vos appareils. L’ensemble compose ce que le test décrit comme « une suite de sécurité » plutôt qu’un simple VPN.