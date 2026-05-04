Les French Days ont la particularité de concentrer des réductions massives sur des services numériques qu’on reporte souvent à plus tard, et le VPN en fait partie. CyberGhost figure cette année encore parmi les solutions les plus citées dans le comparatif Clubic des meilleurs VPN, notamment grâce à son réseau de 12 000 serveurs dans 100 pays et sa politique No-Log.

À 1,75 €/mois sur 26 mois, il s’agit du tarif le plus bas observé pour cette offre, avec un paiement unique de 45,50 €, sans frais cachés. Si vous avez déjà mis ce type d’abonnement dans votre liste de courses numériques, l’avant-dernier jour de cette fenêtre promotionnelle est un moment concret pour trancher.