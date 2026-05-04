Les French Days touchent à leur fin, et parmi les offres tech qui méritent un vrai coup d’œil, CyberGhost VPN propose son abonnement 2 ans + 2 mois à seulement 1,75€/mois, soit 85% de réduction. Avant de passer à la caisse, voici ce que couvre vraiment cette offre, pour qui elle a du sens, et ce qu’elle ne résout pas.
CyberGhost VPN à 45,50 € pour 26 mois (1,75 €/mois) sur le site officiel CyberGhost, offre French Days à saisir avant la fin de la promotion.
Les French Days ont la particularité de concentrer des réductions massives sur des services numériques qu’on reporte souvent à plus tard, et le VPN en fait partie. CyberGhost figure cette année encore parmi les solutions les plus citées dans le comparatif Clubic des meilleurs VPN, notamment grâce à son réseau de 12 000 serveurs dans 100 pays et sa politique No-Log.
À 1,75 €/mois sur 26 mois, il s’agit du tarif le plus bas observé pour cette offre, avec un paiement unique de 45,50 €, sans frais cachés. Si vous avez déjà mis ce type d’abonnement dans votre liste de courses numériques, l’avant-dernier jour de cette fenêtre promotionnelle est un moment concret pour trancher.
Pourquoi choisir CyberGhost VPN ?
- Prix : 1,75 €/mois, soit 45,50 € facturés en une seule fois pour 2 ans + 2 mois d’abonnement, avec 85% de réduction sur le tarif standard de 11,99 €/mois
- Garantie : 45 jours satisfait ou remboursé, la plus longue du marché parmi les grands acteurs VPN
- Ce qui est inclus : 12 000 serveurs dans 100+ pays, 7 connexions simultanées, politique No-Log, Kill Switch, split tunneling, et accès aux fonctionnalités CyberGhost ID Guard et Privacy Guard sur les offres pluriannuelles
Ce que CyberGhost protège vraiment au quotidien
Derrière la promesse marketing se cache une utilité réelle. CyberGhost chiffre vos données de bout en bout, masque votre adresse IP et empêche votre fournisseur d’accès de surveiller votre activité, ce qui devient particulièrement pertinent sur les réseaux Wi-Fi publics, en hôtel, en gare ou à l’étranger. Sa politique No-Log a été auditée de façon indépendante : CyberGhost ne conserve ni historique de navigation, ni données de connexion, ni contenu consulté.
Les 7 connexions simultanées permettent de couvrir smartphones, tablettes et ordinateurs d’un foyer entier avec un seul abonnement. Selon le comparatif de la rédaction, CyberGhost est classé meilleur VPN rapport qualité/prix en mai 2026, notamment grâce à la souplesse de son réseau et à la solidité de ses outils de confidentialité.
Ce qu’il ne fait pas mieux que ses concurrents directs
CyberGhost n’est pas le VPN le plus rapide du marché : NordVPN et ExpressVPN le devancent sur les benchmarks de vitesse brute, avec des protocoles propriétaires plus performants pour les usages intensifs comme le streaming 4K ou le jeu en ligne.
En revanche, aucun concurrent ne propose la même garantie satisfait ou remboursé de 45 jours, ce qui réduit considérablement le risque à l’essai.
✅ Les points forts
- Tarif French Days à 1,75 €/mois, le plus bas observé pour CyberGhost cette année
- 12 000 serveurs dans 100 pays, dont des réseaux 10 Gbit/s à bande passante illimitée
- Politique No-Log auditée, Kill Switch automatique, split tunneling inclus
- 45 jours de garantie satisfait ou remboursé, sans conditions restrictives
- CyberGhost ID Guard et Privacy Guard offerts sur l’offre pluriannuelle
- Compatible avec tous les systèmes d’exploitation, 7 appareils simultanés
❌ Les limites
- Moins performant que NordVPN ou ExpressVPN sur la vitesse pure, surtout pour le streaming 4K exigeant
- Renouvellement automatique au tarif annuel de 45,50 € à l’issue des 26 mois, à surveiller dans vos alertes calendrier
- 7 connexions simultanées seulement : Surfshark propose des connexions illimitées au même niveau de prix
- Paiement en une seule fois : l’engagement financier immédiat peut freiner, même si la garantie 45 jours protège l’achat
CyberGhost VPN à 45,50 € pour 26 mois (1,75 €/mois) sur le site officiel CyberGhost, offre French Days à saisir avant la fin de la promotion.
CyberGhost VPN est une offre cohérente pour quiconque cherche une protection numérique sérieuse sans dépenser plus que nécessaire. À 1,75 €/mois, le ratio coût/fonctionnalités est difficile à contester, surtout avec 45 jours pour tester et se faire rembourser sans discuter.
L’offre s’adresse avant tout aux utilisateurs qui voyagent régulièrement, travaillent à distance ou souhaitent simplement sécuriser leur connexion sur les réseaux publics. Si vous cherchez en revanche le VPN le plus véloce du marché pour un usage streaming intensif au quotidien, NordVPN reste le point de comparaison le plus sérieux.
Mais pour celles et ceux qui veulent franchir le pas sans se ruiner et sans prise de tête, les French Days offrent rarement une porte d’entrée aussi peu risquée.
Les promos des services en ligne pour les French Days
- Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 130 Go 5G à 9,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 8 mois avec le code WEEKEND26
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 25 €
- Promo Verisure : Installation d’une alarme à partir de 199€ HT
French Days 2026 : rendez-vous sur Clubic pour les meilleures offres
Du 29 avril au 5 mai, la rédaction mobilise toute son équipe de chasseurs de bons plans pour dénicher les meilleures offres des French Days 2026.
Au programme : des sélections thématiques, des articles dédiés aux grosses promos à ne pas louper et un suivi en temps réel des deals les plus intéressants chez Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger et bien d'autres.
Pour ne rien manquer, n'hésitez pas à suivre notre compte X Clubic Bons Plans et à garder un œil sur notre page dédiée aux French Days. Rendez-vous dès mercredi matin pour le coup d'envoi !