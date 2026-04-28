À 1,75 €/mois, CyberGhost VPN n'a jamais coûté aussi peu sur Clubic, et c'est aujourd'hui le dernier jour pour en profiter. Voici ce que couvre vraiment cette offre, et pour qui elle fait sens.
Voici CyberGhost VPN à 1,75 €/mois soit 45,50 € pour 2 ans + 2 mois – dernière chance avant la fin de l'offre ce soir.
Il y a des promotions qui reviennent régulièrement, et d'autres qui méritent qu'on s'y arrête vraiment. Celle-ci fait partie de la seconde catégorie. CyberGhost s'impose avec près de 12 000 serveurs, une interface ultra-intuitive et un prix imbattable à 1,75 €/mois, un tarif que nos équipes n'ont jamais vu aussi bas sur les offres CyberGhost.
Les précédentes promotions de référence tournaient autour de 2,03 € à 2,19 €/mois ; cette fois, on passe sous le seuil symbolique des 2 €, avec 26 mois de couverture pour 45,50 € facturés en une fois. L'offre expire aujourd'hui.
Pourquoi choisir CyberGhost VPN ?
- 1,75 €/mois pour 2 ans + 2 mois inclus, soit 45,50 € en paiement unique, le tarif le plus bas observé pour CyberGhost, avec 85 % de réduction sur le prix mensuel standard
- 7 appareils protégés simultanément, 12 000 serveurs dans 100 pays, politique no-log auditée par Deloitte
- Garantie satisfait ou remboursé 45 jours — le délai le plus long du marché VPN grand public
Ce que CyberGhost fait vraiment, au quotidien
La force de CyberGhost, depuis plusieurs années, tient à son équilibre entre simplicité d'usage, couverture réseau très large et tarifs agressifs sur la durée. Concrètement, l'abonnement couvre les usages les plus courants : chiffrement de la connexion sur les Wi-Fi publics, masquage de l'adresse IP, accès aux catalogues de streaming géo-restreints (Netflix US, Disney+, Prime Video), téléchargement P2P sécurisé et navigation sans pistage publicitaire.
CyberGhost n'est pas seulement l'un des VPN les plus complets du marché, c'est aussi celui qui propose aujourd'hui l'équilibre le plus convaincant entre prix, performances et richesse fonctionnelle.
Les 7 connexions simultanées permettent de couvrir toute une famille ou l'ensemble de ses appareils (PC, Mac, smartphone, tablette, Smart TV) sans supplément.
Sur le terrain de la transparence, CyberGhost vient de finaliser un troisième audit indépendant mené par Deloitte selon la norme ISAE 3000, dont les conclusions ne relèvent aucun élément contredisant la politique de non-journalisation revendiquée.
CyberGhost VPN
- Interface claire et agréable
- Très bon rapport qualité-prix sur la durée
- Streaming et P2P bien pris en charge
- Forfait mensuel trop cher
- Interface claire et agréable
- Très bon rapport qualité-prix sur la durée
- Streaming et P2P bien pris en charge
- Forfait mensuel trop cher
À ce prix, quelles sont les alternatives sérieuses ?
CyberGhost n'est pas le seul VPN recommandé par la rédaction, mais à 1,75€/mois, il n'a plus vraiment de concurrent direct sur le rapport qualité/prix. NordVPN et ExpressVPN offrent des performances légèrement supérieures sur certains axes : notamment la vitesse brute et la stabilité dans les pays à internet censuré, mais leurs tarifs d'entrée restent au-dessus de 3€/mois même en promotion.
Proton VPN propose une alternative crédible pour les profils les plus exigeants sur la transparence open source, cependant sans le même niveau de couverture géographique ni la même accessibilité grand public.
✅ Les points forts
- Prix le plus bas observé pour CyberGhost : 1,75 €/mois, soit 85 % de réduction sur le tarif mensuel standard
- Note 9,8/10 dans le test complet de la rédaction Clubic, l'une des meilleures du comparatif VPN
- 12 000 serveurs dans 100 pays : couverture parmi les plus étendues du marché, serveurs dédiés streaming, P2P et gaming
- 7 appareils simultanés : toute une famille ou tous vos écrans couverts avec un seul abonnement
- Garantie 45 jours : la plus longue du secteur, sans justification requise
❌ Les limites
- Renouvellement annuel à 45,50 €/an après les 26 premiers mois, soit environ 3,79 €/mois, à anticiper dans votre budget long terme.
- Moins adapté que Proton VPN ou Mullvad pour les usages dans des pays à internet très restreint (Chine, Russie, Émirats arabes unis)
- Pas d'option gratuite : CyberGhost assume un positionnement 100 % payant, sans tier d'entrée
C'est la dernière occasion de verrouiller CyberGhost VPN à 1,75 €/mois pour 26 mois :
À 1,75 €/mois pour 26 mois, CyberGhost VPN atteint un seuil de prix que la rédaction n'avait pas vu sur cette offre jusqu'ici. Pour l'écrasante majorité des usages, protection sur Wi-Fi public, streaming international, navigation sans pistage, c'est un outil qui fait le travail sans configuration complexe, avec un audit de confidentialité sérieux en appui.
L'offre s'adresse à ceux qui cherchaient une raison de franchir le cap du VPN payant sans y mettre plus de 50 € pour deux ans, et à ceux qui utilisent déjà CyberGhost et voudraient sécuriser deux nouvelles années au tarif le plus agressif du moment.
Si la transparence totale de la chaîne de propriété est votre critère absolu, regardez du côté de Proton VPN. Pour tous les autres, il est difficile de trouver mieux que ce rapport qualité/prix aujourd'hui, et c'est aujourd'hui que ça se termine.
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- Cyberghost VPN à 1,75€/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-85 %)
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