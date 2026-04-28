La force de CyberGhost, depuis plusieurs années, tient à son équilibre entre simplicité d'usage, couverture réseau très large et tarifs agressifs sur la durée. Concrètement, l'abonnement couvre les usages les plus courants : chiffrement de la connexion sur les Wi-Fi publics, masquage de l'adresse IP, accès aux catalogues de streaming géo-restreints (Netflix US, Disney+, Prime Video), téléchargement P2P sécurisé et navigation sans pistage publicitaire.

CyberGhost n'est pas seulement l'un des VPN les plus complets du marché, c'est aussi celui qui propose aujourd'hui l'équilibre le plus convaincant entre prix, performances et richesse fonctionnelle.

Les 7 connexions simultanées permettent de couvrir toute une famille ou l'ensemble de ses appareils (PC, Mac, smartphone, tablette, Smart TV) sans supplément.

Sur le terrain de la transparence, CyberGhost vient de finaliser un troisième audit indépendant mené par Deloitte selon la norme ISAE 3000, dont les conclusions ne relèvent aucun élément contredisant la politique de non-journalisation revendiquée.