CyberGhost propose actuellement son offre longue durée à 1,59 euro par mois sur 2 ans, avec 2 mois supplémentaires offerts. Un tarif historiquement bas pour ce VPN grand public reconnu, qui rend la protection de vos connexions accessible sans arbitrage budgétaire complexe.
Se connecter depuis un Wi-Fi public, qu'il s'agisse d'un hôtel, d'un café ou d'un espace de coworking, expose davantage vos données qu'une connexion domestique. Ces réseaux partagés ne chiffrent pas systématiquement les échanges qui y transitent, ce qui crée une fenêtre d'exposition sur vos mails, vos comptes en ligne ou vos accès bancaires. Un VPN répond directement à ce besoin en chiffrant votre trafic dès que vous vous connectez, quel que soit le réseau. À 1,59 euro par mois, CyberGhost réduit le dernier frein qui restait : le prix.
Pourquoi choisir CyberGhost VPN ?
- Un tarif historique : 1,59 €/mois sur 2 ans + 2 mois offerts, le niveau de prix le plus bas jamais proposé par CyberGhost
- Une protection immédiate : installation simple sur PC, smartphone et tablette, chiffrement actif dès la première connexion
- Un abonnement multiappareils : un seul abonnement pour couvrir l'ensemble de vos écrans du quotidien.
Une protection concrète pour ceux qui se connectent en mobilité
Cette offre est cohérente si vous vous connectez régulièrement en dehors de votre réseau domestique. Depuis un hôtel, un espace partagé ou une location de vacances, activer CyberGhost chiffre automatiquement votre trafic et limite l'exposition de vos données sur des infrastructures que vous ne contrôlez pas. En pratique, cela protège la consultation de vos mails, l'accès à vos services bancaires et la gestion de vos comptes en ligne depuis n'importe quel point d'accès. L'abonnement longue durée à ce tarif favorise ce réflexe sans avoir à se poser la question du coût à chaque connexion.
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
Une solution pensée pour un usage multiappareils sans contrainte
L'un des avantages pratiques de CyberGhost est de pouvoir configurer le VPN une seule fois sur chacun de vos appareils, puis de le laisser actif sans manipulation supplémentaire. Que vous soyez en déplacement professionnel avec votre ordinateur portable, en vacances avec votre smartphone ou depuis une tablette dans un espace partagé, la protection s'applique de manière homogène sur chaque support. Cette couverture évite les angles morts, par exemple un smartphone non protégé qui se connecte à un réseau public pendant que votre PC est sécurisé. À ce niveau de prix, couvrir l'ensemble de ses appareils ne représente plus un arbitrage difficile.
✅ Les points forts
- Tarif historiquement bas pour un VPN grand public
- Couverture multiappareils avec un seul abonnement
- Interface accessible sans prérequis technique
❌ Les limites
- Engagement sur 2 ans pour bénéficier du meilleur tarif
- Intérêt limité pour un usage strictement domestique
- Tarif de renouvellement à surveiller
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