L'un des avantages pratiques de CyberGhost est de pouvoir configurer le VPN une seule fois sur chacun de vos appareils, puis de le laisser actif sans manipulation supplémentaire. Que vous soyez en déplacement professionnel avec votre ordinateur portable, en vacances avec votre smartphone ou depuis une tablette dans un espace partagé, la protection s'applique de manière homogène sur chaque support. Cette couverture évite les angles morts, par exemple un smartphone non protégé qui se connecte à un réseau public pendant que votre PC est sécurisé. À ce niveau de prix, couvrir l'ensemble de ses appareils ne représente plus un arbitrage difficile.