ExpressVPN est Partenaire Officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 et lance une offre exclusive à cette occasion : -80% et 4 mois offerts, soit 2,29 €/mois, valable uniquement du 10 au 19 juin 2026. Mais le célèbre VPN vous réserve également une très belle surprise… pour la finale !
La Coupe du Monde 2026, c'est aussi des millions de connexions depuis des réseaux peu sécurisés : Wi-Fi d'hôtels, réseaux partagés dans les stades, bornes publiques dans les aéroports et fan zones. Dans ces contextes, les risques numériques sont bien réels : interception de données sur un réseau non chiffré, tentatives de phishing autour de la billetterie, usurpation d'identité ou détournement de comptes.
En tant que seul VPN partenaire officiel de la FIFA, ExpressVPN lance une offre spéciale Coupe du Monde 2026 : son VPN premium à 2,29 €/mois avec 4 mois offerts !
Pourquoi craquer pour cette offre ExpressVPN ?
- Un usage immédiat et concret : protège ta connexion sur les Wi-Fi publics des hôtels, stades et fan zones dès la première minute, sans configuration complexe.
- Le seul VPN partenaire officiel de la FIFA 2026 : une caution unique sur le marché, qui distingue clairement ExpressVPN de la concurrence dans l'univers des VPN en promotion.
- Un prix imbattable sur un service premium : -80% et 4 mois offerts, soit 2,29 €/mois, avec en bonus une participation automatique au tirage au sort pour gagner des billets pour la finale !
Une promo spéciale pour la Coupe du Monde de foot
A la veille du lancement de la Coupe du Monde de football 2026, Express VPN lance une offre simple : une réduction de 80% avec 4 mois offerts, ce qui ramène l'abonnement à 2,29 €/mois. Mais attention, cette offre est limitée dans le temps. Elle est valable du 10 au 19 juin 2026, donc ne tardez pas si vous êtes intéressé !
Outre son prix, l'intérêt de ce bon plan c'est aussi son adéquation avec un besoin réel pendant la Coupe du Monde. Un VPN est particulièrement pertinent quand on voyage, qu'on utilise un réseau partagé ou qu'on veut éviter d'exposer inutilement ses données sur une connexion publique. Dans ce contexte, le discours autour de la cybersécurité pendant les grands événements sportifs est cohérent et facile à comprendre pour le lecteur.
- Performances très élevées et stables
- Protocole Lightway rapide et bien intégré
- Applications simples, soignées et agréables à utiliser
- Moins de réglages avancés que certains concurrents
- Performances très élevées et stables
- Protocole Lightway rapide et bien intégré
- Applications simples, soignées et agréables à utiliser
- Moins de réglages avancés que certains concurrents
Tentez de gagner des billets pour la finale de la Coupe du Monde 2026
C'est probablement l'un des points les plus intéressants de cette offre. En souscrivant à un abonnement ExpressVPN, vous participez automatiquement à un tirage au sort organisé par la marque dans le cadre de son partenariat officiel avec la FIFA 2026.
À la clé, pas moins de 25 paires de billets Catégorie 1, couvrant les matchs des huitièmes de finale jusqu'à la finale. Les billets Catégorie 1 correspondent aux meilleures places disponibles dans les stades, soit les zones les plus proches du terrain.
Le concours est ouvert à tous les nouveaux abonnés jusqu'au 11 juillet 2026 à 17h, ce qui signifie que même en souscrivant après la fin de la promo tarifaire du 19 juin, vous avez toujours la possibilité de participer. Autrement dit, pour moins de 2,29 €/mois, vous combinez un abonnement VPN premium, une protection renforcée de votre navigation pendant la compétition et une chance concrète d'assister aux rencontres les plus décisives de la Coupe du Monde.
Cette nouvelle offre ExpressVPN Coupe du Monde 2026 coche toutes les cases : prix très bas, usage concret et immédiatement justifiable, statut officiel FIFA et mécanique concours engageante. Que vous voyagiez pour la compétition ou que vous suiviez les matchs depuis la France, c'est le bon moment pour s'équiper d'un VPN premium à prix plancher.
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