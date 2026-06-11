C'est probablement l'un des points les plus intéressants de cette offre. En souscrivant à un abonnement ExpressVPN, vous participez automatiquement à un tirage au sort organisé par la marque dans le cadre de son partenariat officiel avec la FIFA 2026.

À la clé, pas moins de 25 paires de billets Catégorie 1, couvrant les matchs des huitièmes de finale jusqu'à la finale. Les billets Catégorie 1 correspondent aux meilleures places disponibles dans les stades, soit les zones les plus proches du terrain.

Le concours est ouvert à tous les nouveaux abonnés jusqu'au 11 juillet 2026 à 17h, ce qui signifie que même en souscrivant après la fin de la promo tarifaire du 19 juin, vous avez toujours la possibilité de participer. Autrement dit, pour moins de 2,29 €/mois, vous combinez un abonnement VPN premium, une protection renforcée de votre navigation pendant la compétition et une chance concrète d'assister aux rencontres les plus décisives de la Coupe du Monde.