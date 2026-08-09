Anticipez la rentrée de septembre 2026 sur le plan de la cybersécurité. En plus de bons conseils, l’Antiscam Hub de Surfshark rassemble des fonctionnalités destinées à vous aider.
L’Antiscam Hub rassemble plusieurs outils tels qu’Alternative ID, le blocage des sites non sécurisés et le Dark Web Monitoring.
Ce service est inclus dans la suite de cybersécurité Surfshark One. Cette dernière est disponible à partir de 2,79 € par mois pendant 27 mois consécutifs.
Préparez votre rentrée 2026 avec Surfshark One
Un module dédié à la lutte contre les arnaques
Les pirates en ligne redoublent d’ingéniosité pour tenter de vous piéger sur Internet. Auparavant, une bonne partie de leurs arnaques pouvait être détectée. Une faute d’orthographe, l’imitation moyenne d’une société connue, ou une offre trop alléchante, faisaient partie des points d’attention.
Avec l’aide de l’intelligence artificielle (IA), les hackers en ligne ne font presque plus la moindre erreur. Vos bons réflexes de cybersécurité doivent demeurer. Par exemple, il s’agit de vérifier l’identité d’un destinataire. Evitez également de cliquer sur un lien sans en attester l’origine.
La rentrée de septembre étant une période assez chargée, les pirates en ligne vont miser sur votre fatigue. Leurs attaques ne sont pas si complexes sur le plan technique.
En revanche, elles reposent sur l’ingénierie sociale. Leur objectif est de jouer sur vos incertitudes, ou vos peurs, pour vous engager à tomber dans leur piège.
Dans cette perspective, Surfshark met en place plusieurs fonctionnalités destinées à vous aider dès la rentrée 2026. Pour les smartphones sous iOS, l’Antiscam Hub comprend le blocage des sites Web non sécurisés.
Grâce à cet outil, vous évitez de consulter ces sites pouvant contenir des virus par exemple. Cela vous empêche également d’y réaliser des achats et d’exposer votre carte bancaire.
L’Antiscam Hub intègre aussi Alternative ID. Cette fonctionnalité est pensée pour générer des alias numériques. Surfshark vous propose un nom, un prénom, ainsi qu’une adresse mail de substitution.
Le côté pratique est que ce courriel de façade est relié à votre véritable adresse mail. Vous recevez donc les communications, mais sans exposer votre mail en cas de fuite de données.
Enfin, l'Antiscam Hub abrite le Dark Web Monitoring. Cet outil surveille le Dark Web pour vous. Il vous alerte en cas de détection de votre adresse mail par exemple. Vous pouvez ainsi prendre vos dispositions. Cela peut se matérialiser par un changement de mots de passe.
Surfshark One utilise l’IA pour vous aider
Les fonctionnalités de l’Antiscam Hub sont également disponibles sur ordinateur sous Linux, macOS, et Windows, et smartphone sous Android.
Vous pouvez donc utiliser Alternative ID, le Dark Web Monitoring et le blocage de sites Web, sur vos appareils connectés dans la vie pro, comme perso.
Plus largement, Surfshark One inclut un antivirus dans sa suite de cybersécurité. Une fonctionnalité dédiée à l’analyse des e-mails par IA, pour détecter les arnaques et légitimer l’expéditeur du courriel, est incluse.
L’antivirus de Surfshark se démarque par sa dimension intuitive. Les menaces sont triées pour vous donner un aperçu de la situation. Vous décidez ensuite de l’action à mener. Son efficacité a été éprouvée par l’organisme indépendant AV-Test, qui évalue sa Protection à 6/6.
- moodEssai 30 jours
- devicesNombre d'appareils illimité
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Renforcez votre confidentialité en ligne avec ce VPN
La suite de cybersécurité Surfshark One inclut un réseau virtuel privé. Il s’agit de l’un des plus efficaces du marché selon l’avis indépendant de Clubic.
Pour éviter d’exposer vos données et vos préférences en ligne, commencez par vous connecter à l'un des 4500 serveurs de Surfshark VPN.
Cela va contribuer à mettre vos informations hors de portée des pirates en ligne. Cela réduit aussi le risque que vous subissiez de fausses campagnes relatives aux bourses par exemple.
Votre trafic Internet est chiffré, tandis que votre véritable adresse IP et votre géolocalisation sont masquées. Vous pouvez également activer le Kill Switch pour éviter d'apparaître sur le réseau en cas de perte de votre connexion VPN.
Grâce à la technologie Nexus de Surfshark VPN, vous vous connectez préalablement à un réseau de serveurs, avant d’affiner votre choix. Cette double couche de cyberconfidentialité optimise également la stabilité de votre connexion VPN.
L’offre de long terme est la plus économique pour Surfshark One
L’abonnement de 27 mois consécutifs fait chuter le prix de Surfshark One de 18,95 € à 2,79 € par mois.
Vous bénéficiez d’une réduction de - 85 % en jouant la carte de la fidélité. Cet abonnement vous permet d’équiper un nombre illimité d’appareils simultanément.
Un renouvellement automatique est activé par défaut. Vous pouvez moduler ce paramètre en contactant le service client de Surfshark.
Il est anglophone, et disponible par chat et par mail, 24/7. La TVA s’applique en France métropolitaine sur l’achat de votre souscription. Vous disposez d'une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.
- moodEssai 30 jours
- devicesNombre d'appareils illimité
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Si vous recherchez un nouvel antivirus ou si votre solution actuelle ne répond plus à vos attentes, Surfshark One mérite le coup d'œil, particulièrement si vous utilisez déjà Surfshark VPN. Ses performances, notamment celles de son antivirus, ont considérablement progressé, comme le soulignent les récentes évaluations d’AV-Test. Pour celles et ceux qui sont satisfaits de leur antivirus actuel, les fonctionnalités comme Surfshark Alert ou Alternative ID peuvent sembler accessoires, mais elles ajoutent une dimension utile pour renforcer la gestion de vos données personnelles.
- Antivirus très efficace
- VPN illimité et bourré de fonctionnalités
- Interface agréable dans l'ensemble
- Parité entre Windows et Mac
- Surfshark Search pourrait être mieux intégré