Les pirates en ligne redoublent d’ingéniosité pour tenter de vous piéger sur Internet. Auparavant, une bonne partie de leurs arnaques pouvait être détectée. Une faute d’orthographe, l’imitation moyenne d’une société connue, ou une offre trop alléchante, faisaient partie des points d’attention.

Avec l’aide de l’intelligence artificielle (IA), les hackers en ligne ne font presque plus la moindre erreur. Vos bons réflexes de cybersécurité doivent demeurer. Par exemple, il s’agit de vérifier l’identité d’un destinataire. Evitez également de cliquer sur un lien sans en attester l’origine.

La rentrée de septembre étant une période assez chargée, les pirates en ligne vont miser sur votre fatigue. Leurs attaques ne sont pas si complexes sur le plan technique.

En revanche, elles reposent sur l’ingénierie sociale. Leur objectif est de jouer sur vos incertitudes, ou vos peurs, pour vous engager à tomber dans leur piège.