Fort de plus de 11 500 serveurs répartis dans pas moins de 100 pays, l’infrastructure de CyberGhost VPN est pensée pour vous aider à répondre à vos besoins les plus variés.

En effet, avec plus de la moitié des États de la planète qui est disponible dès à présent, vous pouvez affiner votre choix de serveur avec précision, tout en pouvant tout aussi bien vous connecter à un serveur situé en France pour gagner en confidentialité en ligne.

CyberGhost VPN mise sur une infrastructure entièrement basée sur la mémoire vive. Ainsi, à chaque redémarrage, toutes les données contenues sont effacées, ce qui est de bon augure pour le bon respect de votre vie privée numérique.