Vous avez bien lu ! En ce moment, vous pouvez saisir l’un des meilleurs réseaux virtuels du marché à un tarif vraiment attractif pour les 26 prochains mois.
Avec une réduction de - 87 % consentie sur sa souscription de longue durée, CyberGhost VPN vous propose sa campagne promotionnelle la plus intéressante, en termes de prix, depuis au moins 7 ans.
Alors, ne manquez pas l’opportunité de vous équiper avec ce VPN très efficace aussi bien dans votre vie personnelle, que professionnelle.
Ce VPN est l’un des meilleurs du marché, voici pourquoi en quelques points clés
Une infrastructure pensée pour la confidentialité comme l’efficacité
Fort de plus de 11 500 serveurs répartis dans pas moins de 100 pays, l’infrastructure de CyberGhost VPN est pensée pour vous aider à répondre à vos besoins les plus variés.
En effet, avec plus de la moitié des États de la planète qui est disponible dès à présent, vous pouvez affiner votre choix de serveur avec précision, tout en pouvant tout aussi bien vous connecter à un serveur situé en France pour gagner en confidentialité en ligne.
CyberGhost VPN mise sur une infrastructure entièrement basée sur la mémoire vive. Ainsi, à chaque redémarrage, toutes les données contenues sont effacées, ce qui est de bon augure pour le bon respect de votre vie privée numérique.
Toujours du côté de son infrastructure, CyberGhost VPN met à votre disposition, selon le protocole que vous choisissez, les puissants algorithmes de chiffrement que sont AES-256 et XChaCha-20.
Vous pouvez ainsi être serein, même en cas de manipulation de données sensibles. Votre activité en ligne est masquée, tout comme votre véritable adresse IP, ainsi que votre localisation réelle.
Des débits moyens de 10 Gb/s sont disponibles
Le vaste réseau de serveurs de CyberGhost VPN permet d’encaisser plus facilement la demande en termes de connexion VPN, et de limiter ainsi les risques de ralentissement.
Toujours dans une perspective de vitesse optimisée, votre connexion à CyberGhost VPN vous fait profiter d’une bande passante illimitée.
De fait, cette dernière est fréquemment bridée par votre fournisseur d'accès à Internet lorsque des activités exigeantes pour le réseau, telles que le streaming, sont détectées.
Avec CyberGhost VPN, vous pouvez donc tranquillement optimiser votre prochaine session gaming, ou encore visionner votre prochain match de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en HD, voire mieux, avec des débits moyens de 10 Gb/s compris.
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
Une suite de cyberconfidentialité adaptée à vos usages du quotidien
Sur la route des vacances comme durant toute l’année, équipez vos appareils connectés
Chaque abonnement à CyberGhost VPN vous permet de connecter jusqu’à 7 appareils simultanément. La bonne nouvelle, c’est que votre réseau virtuel privé propose, en plus, un accès multiplateforme efficace.
Ainsi, CyberGhost VPN est aussi bien en mesure d’équiper vos ordinateurs sous Linux, macOS ou Windows, sachant que des extensions pour les navigateurs Web Google Chrome, Microsoft Edge et Mozilla Firefox sont à votre disposition.
Vous bénéficiez aussi d’applications pour votre smartphone, sous Android, comme iOS, et les tablettes. Dans la perspective de la Coupe du monde de la FIFA 2026, n’hésitez pas non plus à installer CyberGhost VPN sur votre Smart TV.
En effet, une application est disponible pour Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV et Chromecast. Votre console de jeu, Nintendo Switch, PlayStation, ou encore Xbox, accueille également CyberGhost VPN, tout comme certains modèles de NAS et de routeurs.
En bref, vous pouvez disposer, avec cette campagne promotionnelle, d’un VPN vraiment efficace pour vous aider à renforcer votre confidentialité en ligne. Cela, que ce soit sur vos appareils connectés les plus courants, comme bien d’autres compagnons de votre quotidien.
À toutes fins utiles, Clubic met à votre disposition un avis indépendant sur CyberGhost VPN, mis à jour mensuellement, pour vous aider à comprendre pourquoi cette solution est à nouveau désignée « choix de la rédaction » en juin 2026.
Cette campagne promotionnelle est en cours, ne passez pas à côté !
Jusqu’au 19 juillet 2026 inclus, vous pouvez donc bénéficier d’un abonnement de 26 mois à CyberGhost VPN, pour connecter jusqu’à 7 appareils simultanément, avec une réduction de - 87 % sur le prix de l’abonnement mensuel.
Concrètement, au lieu de 11,99 € par mois, le prix de CyberGhost VPN chute à partir de seulement 1,59 € par mois pour une durée de 2 ans + 2 mois.
Au total, cela vous revient à 41,34 € pour 26 mois, puis 41,34 € par an, soit 3,44 €/mois, pour vous remercier de votre fidélité si vous souhaitez poursuivre l’aventure en compagnie du Petit Fantôme CyberGhost.
Pratique, le service client de CyberGhost, en plus d’être francophone, vous répond aussi bien par chat, que par mail, 24/7. La TVA est applicable en France métropolitaine sur les prix affichés. Une fois votre abonnement souscrit, vous pouvez solliciter une garantie satisfait ou remboursé pendant 45 jours.
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
CyberGhost reste un VPN grand public particulièrement bien calibré. Le service séduit par sa prise en main immédiate, son vaste réseau, ses bons résultats en streaming comme en P2P et un rapport qualité-prix toujours aussi compétitif sur les offres longue durée. L’ensemble est solide, cohérent et agréable à utiliser au quotidien, avec en prime des efforts de transparence un peu mieux documentés qu’auparavant. Il garde toutefois quelques limites, entre un forfait mensuel peu attractif, des fonctions inégales selon les plateformes et une gestion des options avancées parfois moins intuitive qu’elle n’en a l’air.
- Interface claire et agréable
- Très bon rapport qualité-prix sur la durée
- Streaming et P2P bien pris en charge
- Réseau étendu et couverture multiplateforme
- Expérience moins homogène selon les plateformes
- Fonctions avancées pas toujours très lisibles pour les débutants
- Forfait mensuel trop cher