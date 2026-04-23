Le gouvernement français vient d’officialiser sa stratégie de sortie des outils numériques américains, après que l’avocat de Microsoft a reconnu sous serment au Sénat ne pas pouvoir protéger vos données des autorités américaines. Proton, l’alternative suisse à Gmail et aux VPN grand public, profite du moment pour lancer des promotions qui rendent la transition accessible sans se ruiner.
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Il y a des contextes qui donnent du poids à une promo. Le 8 avril 2026, la DINUM réunissait l’ensemble des ministères français pour officialiser une stratégie nationale de réduction des dépendances aux technologies américaines, Microsoft en tête.
Quelques mois plus tôt, en juin 2025, l’avocat de Microsoft France avait reconnu au Sénat ne pas pouvoir garantir que les données hébergées en Europe soient à l’abri d’un accès silencieux des États-Unis, une déclaration qui avait fait l’effet d'un électrochoc dans les cercles politiques et tech.
Proton, société suisse fondée par des chercheurs du CERN, propose justement en ce moment des tarifs réduits sur son VPN et sa messagerie chiffrée, deux services qui répondent point par point aux vulnérabilités que ce débat a mises en lumière. Pour ceux qui cherchent à reprendre le contrôle de leurs données sans renoncer au confort d’usage, c’est probablement le meilleur moment pour franchir le pas.
Pourquoi choisir l’écosystème Proton ?
- ProtonVPN est disponible à partir de 2,99 €/mois avec jusqu’à 70 % de réduction via l’offre spéciale Clubic
- Proton Mail passe à 1 €/mois (au lieu de 4,99 €) pour une messagerie chiffrée de bout en bout, avec 15 Go de stockage et jusqu'à 10 adresses e-mail
- Les deux services sont hébergés en Suisse, juridiction hors 5/9/14 Eyes, avec une politique no-log auditée par des tiers indépendants
Ce que Proton protège vraiment, et pour qui ça change tout
Là où la plupart des VPN se contentent de masquer votre adresse IP, Proton a construit une architecture pensée pour que même lui ne puisse pas trahir ses utilisateurs, même sous contrainte judiciaire. ProtonVPN repose sur des serveurs RAM uniquement, un code open-source audité régulièrement et une juridiction suisse qui n’est soumise ni au Cloud Act américain ni aux accords de surveillance des 14 Eyes.
Proton Mail pousse la logique encore plus loin : le chiffrement de bout en bout s’applique à l’ensemble de vos échanges, pièces jointes comprises, et les métadonnées sont elles-mêmes protégées, une approche que notre comparatif VPN identifie comme l’une des plus cohérentes du marché en matière de confidentialité réelle.
Concrètement, cela intéresse en priorité les indépendants, les journalistes, les professions réglementées et plus largement toute personne qui a pris conscience que ses e-mails professionnels transitent aujourd’hui par des infrastructures soumises au droit américain.
- storage1 Go de stockage
- securityChiffrement natif par défaut
- alternate_emailPas de domaine personnalisé
- smartphoneApplications iOS, Android
- push_pinJurisdiction Suisse
Proton face aux alternatives : ni miracle, ni gadget
Proton n’est pas la seule alternative à Big Tech, et il serait malhonnête de présenter la transition comme totalement sans friction. Tuta, Mullvad ou les solutions françaises certifiées SecNumCloud répondent à des besoins proches, mais aucune ne propose aujourd’hui un écosystème aussi intégré, VPN, Mail, Drive, Calendar et gestionnaire de mots de passe Pass, dans une même interface, à ce niveau de prix.
✅ Les points forts
- Juridiction suisse : aucune obligation légale de coopérer avec des autorités étrangères
- Écosystème complet : VPN, messagerie, cloud, agenda et mots de passe sous un seul abonnement
- Open-source et audité : le code est public, vérifié régulièrement par des cabinets indépendants
- Offre gratuite réelle : ProtonVPN propose un niveau sans limite de données, rarissime dans le secteur
- Rapport qualité / prix : deux services premium pour moins de 4 € par mois aux tarifs actuels
❌ Les limites
- L’encryption post-quantique n’est pas encore déployée sur ProtonVPN, là où NordVPN et ExpressVPN ont pris de l’avanceLa migration depuis Gmail ou Google Drive demande un temps d’adaptation, surtout sur des comptes anciens bien remplisL’interface de Proton Mail reste légèrement moins fluide que Gmail pour les usages très intensifs
- ProtonVPN accuse encore un léger retard en vitesse pure face à NordVPN ou Surfshark sur certains serveurs
Cette offre Proton tombe au bon moment, et pas uniquement pour des raisons promotionnelles. La question de savoir si vos données sont réellement protégées quand elles transitent par des infrastructures américaines n’est plus une question de paranoïa, c’est désormais un débat parlementaire en France et en Europe, avec des conséquences concrètes sur les choix technologiques de l’État.
Proton répond à cette question avec une architecture technique solide, une transparence rare dans le secteur et deux offres promotionnelles qui rendent la transition financièrement indolore. Ce choix a du sens pour les indépendants, les professions sensibles et les utilisateurs qui souhaitent mettre leurs pratiques numériques en cohérence avec leurs convictions, sans pour autant se compliquer la vie.
Ceux qui cherchent uniquement le VPN le plus rapide du marché ou qui n’ont aucune sensibilité au sujet de la vie privée seraient probablement mieux servis par NordVPN ou Surfshark sur la seule dimension performance. Pour tous les autres, l’écosystème Proton à ces tarifs, c'est une fenêtre à ne pas laisser passer.
Les meilleures promos sur les autres services en ligne
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- storage19200 serveurs
- language139 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le plus sécurisé
Proton VPN reste l’un des services les plus cohérents du marché pour qui place la confidentialité au premier plan. Le fournisseur suisse combine des applications bien finies, un excellent VPN gratuit, des outils solides contre la censure et une infrastructure pensée avec un vrai souci de transparence. Les performances tiennent bien la route, surtout sur les localisations proches, et l’ensemble inspire confiance. Le service reste en revanche un peu plus cher que plusieurs concurrents grand public, avec un support encore inégal selon l’urgence des demandes.
- Haut niveau de sécurité et de confidentialité
- Une version gratuite convaincante
- Stealth et Secure Core bien pensés pour les environnements restrictifs
- Très bonnes performances en Europe
- Applications soignées sur desktop et mobile
- Tarifs plus élevés que plusieurs concurrents grand public
- Support surtout en anglais, avec des délais variables
- Performances moins convaincantes sur certaines destinations lointaines