Il y a des contextes qui donnent du poids à une promo. Le 8 avril 2026, la DINUM réunissait l’ensemble des ministères français pour officialiser une stratégie nationale de réduction des dépendances aux technologies américaines, Microsoft en tête.

Quelques mois plus tôt, en juin 2025, l’avocat de Microsoft France avait reconnu au Sénat ne pas pouvoir garantir que les données hébergées en Europe soient à l’abri d’un accès silencieux des États-Unis, une déclaration qui avait fait l’effet d'un électrochoc dans les cercles politiques et tech.

Proton, société suisse fondée par des chercheurs du CERN, propose justement en ce moment des tarifs réduits sur son VPN et sa messagerie chiffrée, deux services qui répondent point par point aux vulnérabilités que ce débat a mises en lumière. Pour ceux qui cherchent à reprendre le contrôle de leurs données sans renoncer au confort d’usage, c’est probablement le meilleur moment pour franchir le pas.