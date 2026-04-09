Squeak

Donc, est-ce que la distribution Linux choisie sera une européenne ou complétement française par exemple? Car puisqu’il s’agit avant tout de politique plutôt que de technique je suppose que les choix iront vers du « tout sauf américain »? Oh! Et si un contributeur des USA a travaillé sur un projet open source c’est donc mal? Une très grande partie des logiciels libres tirent leurs origines dans des universités américaines comme Berkeley. Si on veut vraiment un outil 100% souverain on le code de A à Z soi-même.

Pour moi ces mesures sont un peu ridicules. C’est juste du « USA bashing ». Je suis d’accord sur l’aspect open source car d’un coté cela permet aussi d’avoir la main sur l’outil et c’est un gage de pérennité mais dire simplement « on ne veut pas d’un logiciel car il est américain » c’est un argument plutôt puéril.