Les trois capitaines du projet ne cachent pas leur ambition. Pour Stéphanie Schaer, directrice de la DINUM, c'est l'occasion de tester LaSuite dans un environnement ultra-exigeant. Bertrand Rondepierre, directeur de l'AMIAD, y voit le moyen « d'équiper nos agents avec des outils sécurisés, performants et adaptés aux enjeux de la Défense ». Erwan Rolland, commissaire au numérique de défense, salue quant à lui « les perspectives solides pour renforcer notre souveraineté numérique ». Prouver qu'une alternative souveraine basée sur l'open source peut rivaliser avec les géants du secteur, voilà ce que veut prouver la France.