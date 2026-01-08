Peut-on parler d'un tournant technologique pour les armées et la défense françaises ? Ce jeudi 8 janvier 2026, le ministère des Armées et des Anciens combattants nous apprend avoir notifié un accord-cadre à Mistral AI. Le partenariat vise à équiper l'ensemble des forces armées françaises en intelligence artificielle générative de pointe. Un choix qui consacre le leader français de l'IA comme pilier de la souveraineté technologique de défense, dans un secteur où la compétition internationale fait rage.