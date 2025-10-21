« Avec ce partenariat, nous faisons le choix d'un investissement de long terme dans un commun numérique stratégique, au bénéfice de l'écosystème européen », explique Stéphanie Schaer, la directrice de la DINUM. Un discours qui tranche avec la tendance habituelle des États à consommer l'open source sans y contribuer financièrement. Amandine Le Pape, co-fondatrice de Matrix.org, espère d'ailleurs que « le parrainage de la DINUM encouragera les autres pays et organisations à joindre le geste à la parole ». Car les logiciels libres, aussi gratuits soient-ils, nécessitent des moyens pour se maintenir et évoluer.