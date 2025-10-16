Ce projet de migration a débuté par l’abandon d’Exchange Server, au profit d'Open-Xchange, une plateforme de collaboration web open source. Au-delà de la gestion de courriers, Open-Xchange propose également des calendriers partagés, des carnets d’adresses et l'intégration de services tiers. Pour l'administration locale, il ne s'agissait pas tant d'économiser sur le prix des licences de Microsoft que de trouver une solution pour héberger les données sur un territoire européen tout en contrôlant l’environnement applicatif.​

En parallèle, Mozilla Thunderbird a pris la place du client Outlook sur les postes de travail. Le client mail gère à la fois les protocoles IMAP et Exchange ActiveSync, pour la synchronisation des messages et des agendas. Mais les choses n'ont pas été faites à la légère. Cette migration s'est accompagnée d'une phase de formation pour les agents publics ainsi que d'un déploiement de scripts d’automatisation pour migrer les anciens dossiers et les réglages de comptes.​

Les autorités estiment que cette migration de plus de 40 000 comptes, portant plus de 100 millions d’éléments de messagerie, valide la fiabilité de l’écosystème open source à grande échelle. Durant la phase pilote, quelques ajustements ont été effectués pour renforcer les procédures de validation des courriers chiffrés et adapter les extensions de Thunderbird pour le S/MIME et la compatibilité avec Open-Xchange.​