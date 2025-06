On parle beaucoup de souveraineté numérique en Europe depuis l'élection de Donald Trump. Ce qui a fait peur à certains géants américains de la tech, qui voient dans ce désir la promesse de perdre des marchés. Parmi eux, évidemment, Microsoft, dont les autorités européennes se méfient de plus en plus, et qui a récemment connu un revers de poids au Danemark, où le gouvernement veut dorénavant abandonner les outils de l'Américain pour se tourner vers l'open-source. Et en France aussi, plus exactement, à Lyon, la société fondée par Bill Gates doit faire face à une déconvenue.