« toute utilisation de solution non souveraine dans le domaine de l’éducation » ca me fait doucement rire jaune…

D’une pas sur qu’on ait ce genre de solution, et deux quand on veut monter un cloud « souverain » on prend une stack technique américaine…(bleu)

Si on parle maintenant du contrat ca me parait normal: Il doit y en avoir des postes de travail Windows à l’EN je pense donc ca fait un paquet de licence. Je rappelle aussi que les agents de l’EN ont des « facilités » d’accès à certains produit dans le cadre de ce contrat et que ce contrat s’applique aussi au supérieur. Aimeriez-vous que vous enfants soient éduqués exclusivement avec OpenOffice alors que sur le marché du travail c’est globalement MS Office qui domine?

En fait, cela ne peut pas se passer d’un coup de baguette magique. Il faudrait déjà trouver une distrib qui convienne à tout le monde. Et la diversité de distrib qu’adore la communauté est un frein à l’adoption… Sincèrement j’ai les deux OS à la maison et je préfère Windows (peut être par habitude)